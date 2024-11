Gdzie nie możesz dotrzeć, tam Uber pojedzie. Nowa usługa ruszyła w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście

Już od kilku dobrych lat działa usługa Uber Paczka, która pozwala wysyłać i odbierać przesyłki. Zdarzało nam się z niej korzystać redakcyjnie i złego słowa o niej powiedzieć nie możemy. W sam raz przed zatłoczonym okresem świątecznym startuje podobna usługa o nazwie “Odbiór w lokalu”, za sprawą której Uber zmienia się w naszego osobistego asystenta (w wyższych sferach określanego jako concierge). Prezenty, zakupy, paczki i przesyłki z automatów paczkowych może teraz za nas odebrać kierowca i dostarczyć na wskazany adres.

To jednak nie znaczy, że Uber wyręczy nas w zakupach. Odbierze wyłącznie opłacone paczki o wartości do 500 zł i masie nie przekraczającej 15 kg. No dobrze, ale jak to w ogóle działa? W aplikacji przechodzimy do sekcji Usługi, a stamtąd wybieramy pozycję Odbiór w lokalu. Następnie musimy podać adres i nazwę punktu odbioru. Warto dodać maksymalnie dużo informacji, szczególnie jeśli znajduje się on np. w większym centrum handlowym. Nie można też zapomnieć o wpisaniu numeru przesyłki i kodu odbioru.

Po podaniu adresu docelowego do odbioru paczki możemy śledzić postęp naszego zlecenia w aplikacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych usług, które oferuje Uber. Przy odbiorze musimy jeszcze podać kierowcy kod PIN, aby autoryzować odbiór przesyłki. Dla mnie ciekawym rozwiązaniem jest odbiór przesyłek nawet z automatów paczkowych. Na obecnym etapie usługa działa w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście, ale zapewne będzie sukcesywnie zwiększać swoją dostępność w innych miastach.

Co ciekawe, od października klienci Mediamarkt mogą korzystać z ekspresowych dostaw zamówionych produktów (do 90 minut) za sprawą Uber Direct. Usługa działa dla zamówień o wartości do 2000 zł brutto. Ponadto przesyłki muszą się mieścić w wymiarach 100 x 60 x 50 cm i ważyć nie więcej niż 15 kg. Adres odbioru nie może być też oddalony więcej niż 8 km od najbliższego sklepu sieci, a zatem sprawdzi się pewnie tylko w większych miastach. Tę formę transportu można zamawiać bezpośrednio na stronie internetowej marketu, jak również w samej aplikacji, na minimalnie dwie godziny przed zamknięciem sklepu.