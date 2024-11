UOKiK bierze pod lupę Zrzutkę i inne serwisy crowdfundingowe

Wątpliwości UOKiK wzbudziły sposoby zachęcania wpłacających użytkowników do darowizn na nie tylko na wspierany cel, ale także na rzecz samych serwisów przy dokonywaniu płatności.

– Nie kwestionujemy prawa właścicieli serwisów umożliwiających prowadzenie zbiórek do pobierania opłat na pokrycie kosztów ich prowadzenia czy też pewnej formy zarobku. Spółki takie jak Zrzutka.pl, Crowding czy Fundacja Siepomaga mają do tego prawo. Powinny jednak robić to w sposób transparentny, bez stosowania technik, które mieszczą się w definicji dark patterns. Ochrona konsumentów w kontaktach z przedsiębiorcami, niezależnie od tego, jaki jest charakter prowadzonej przez nich działalności, jest naszym priorytetem – zaznacza Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.