Windows 10 – już wiemy, ile trzeba zapłacić za przedłużone wsparcie

Wsparcie techniczne dla systemu Windows 10 zakończy się 14 października 2025 roku. Producent marzy o to, aby wszyscy przeskoczyli na Windows 11. Pomysł ten nie cieszy się jednak dużym zainteresowaniem, ponieważ nowy system – zwłaszcza po ostatniej aktualizacji 24H2 – jest mocno kontrowersyjny. A ile musisz zapłacić, aby nadal korzystać z “dziesiątki”?

Windows 10 ze wsparciem od 1 do 3 lat

Premiera systemu Windows 10 miała miejsce 19 lipca 2015 roku, a Microsoft zobowiązał się do 10-letniego okresu wsparcia, co oznacza, że ​​będzie ono kontynuowane do 14 października 2025 r. Oczywiście to parę miesięcy ponad dekadę, ale policzyć to można na plus. Możesz uaktualnić do systemu Windows 11, aktualizując istniejący komputer lub kupując nowy sprzęt. Ale co, jeśli zamierzasz używać systemu Windows 10 przez kolejny rok po 2025 roku?

Można zapłacić i nadal otrzymywać aktualizacje, jednak to, jak długo oraz za ile, zależy od rodzaju licencji:

użytkownicy prywatni mogą zapewnić sobie dodatkowy rok wsparcia za 30 dolarów (ok. 130 zł), aktywacja ESU (wydłużonego okresu wsparcia) ma odbyć się w prosty sposób, ale szczegółów nie podano;

użytkownicy biznesowi mogą mieć trzyletni okres ESU, dostępny w ramach licencjonowania zbiorczego. Za trzy lata płatne z góry cena wynosi 61 USD za pierwszy rok, 122 USD za drugi i 244 USD za trzeci. Aktywacja ESU będzie oparta na chmurze (Microsoft Intune lub Windows Autopatch) lub dołączona do systemu Windows 365;

sektor edukacyjny – tu Microsoft wykazuje się wyrozumiałością i życzy sobie zaledwie… 1 USD za pierwszy rok, 2 USD za drugi i 3 USD za trzeci. ESU dostępne dla instytucji korzystających z usługi Intune do zarządzania w chmurze.

Po 14 października 2025 Microsoft wstrzyma wszystkie aktualizacje dla systemów Windows 10 Home i Pro, które nie mają wykupionego ESU. Oznacza to brak aktualizacji funkcji, miesięcznych, opcjonalnych, zbiorczych, zabezpieczeń i innych krytycznych aktualizacji dla urządzeń, na których nadal działa system Windows 10. Pozostało 348 dni na uaktualnienie do systemu Windows 11 lub zapłacenie 30 USD.

A ja zauważę, że Microsoft po raz pierwszy oferuje program ESU konsumentom. Pozostaje pytanie, czy wsparcie dla Windows 11 też się kiedyś skończy i czy również będziemy mieli do czynienia z takimi możliwościami przedłużenia? Póki co Windows 10 ma 60,97% globalnego rynku desktopów, a Windows 11 – 35,55%. Daleko w tle migocze Windows 7 z 2,62%, są także w śladowych ilościach dostępne Windows 8.1, Windows XP i Windows 8, mające odpowiednio 0,31%, 0,28%, i 0,19%.