Windows 11 otrzymuje obowiązkową poprawkę. Daje możliwość porzucenia klawisza Copilota

Windows 11 KB5046633 jest dostępny dla użytkowników 23H2. Aktualizacja jest wdrażana za pośrednictwem usługi Windows Update, można także skorzystać z bezpośrednich łączy do pobrania instalatora offline KB5046633 (.msu) dostępnego w katalogu usługi Microsoft Update.

Co zmieni w Windows 11 KB5046633?

KB5046633 to obowiązkowa aktualizacja zabezpieczeń, która przynosi wszystkie ulepszenia, jakie były częścią opcjonalnej aktualizacji z poprzedniego miesiąca. Dwie funkcje zwracają uwagę: możliwość porzucenia klawisza Copilot i niewielka zmiana w menu Start. Ta druga polega na tym, że nazwa “Wszystkie aplikacje” uległa zmianie na po prostu “Wszystkie”. A druga?

Jeśli masz komputer z systemem Windows 11 i fizycznym klawiszem Copilot, możesz przypisać do niego inny skrót. Będzie uruchamiał dowolną wybraną aplikację lub otwierał wyszukiwanie w systemie Windows. To drugie jest bezużyteczne, ponieważ możesz łatwo wyszukać cokolwiek w menu Start bez takich kombinacji. Aby zmienić zachowanie klawisza, przejdź do opcji Personalizacja > Wprowadzanie tekstu > Dostosuj klawisz Copilot w opcji klawiatury i wybierz opcję Niestandardowe lub Szukaj z listy. Co ciekawe – ustawienie pojawia się także na komputerach z systemem Windows 11 bez klawisza Copilot. Wówczas jego zmiana nie ma oczywiście żadnego znaczenia.

fot.: WindowsLatest

KB5046633 podniesie kompilację systemu Windows 11 do build 22631.4460. Po jej wdrożeniu pojawia się nowy skrót klawiszowy Narratora, który pozwala skopiować jego mowę do schowka. Ponadto możesz czytać wiadomości e-mail w nowej aplikacji Outlook, co wcześniej nie było możliwe. Ta aktualizacja naprawia błąd Microsoft Teams, który uniemożliwiał dołączenie do spotkania za pośrednictwem przypomnień Outlook. Naprawia również błąd Modern Standby, który bardziej zużywał baterię zamiast ją oszczędzać.