Quick Machine Recovery – koło ratunkowe dla komputerów od Microsoftu

Podczas corocznej konferencji Ignite firma Microsoft zaprezentowała Quick Machine Recovery. Jest to nowa funkcja odzyskiwania systemu Windows, która umożliwia administratorom IT zdalną naprawę komputerów. Dokonuje się tego za pośrednictwem ukierunkowanych aktualizacji z usługi Windows Update bez konieczności uzyskiwania fizycznego dostępu do wadliwej maszyny.

Quick Machine Recovery – aby problemy się nie powtórzyły

W lipcu 2024 roku uderzyła awaria CrowdStrike, której działanie objęło ponad 8,5 miliona komputerów z systemem Windows. Jest to prawdopodobnie najpoważniejsza awaria IT w historii. Z jej powodu ucierpiały firmy, linie lotnicze i szpitale, a nawet agencje rządowe. Mając to na uwadze, gigant technologiczny z Redmond proponuje rozwiązanie, które ma pozwolić na uniknięcie podobnych zjawisk w przyszłości.

Quick Machine Recovery będzie dostępny na początku 2025 r. dla użytkowników Windows Insider Program. Firma opracowuje również warstwę zabezpieczeń z oprogramowania antywirusowego, aby działać bez dostępu na poziomie jądra, a jego publiczna wersja zapoznawcza również pojawi się w 2025 r. David Weston, wiceprezes ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw i systemów operacyjnych w firmie Microsoft. zachwala to rozwiązanie:

Zdalne odzyskiwanie danych pozwoli Twoim pracownikom uporać się z poważnymi problemami znacznie szybciej, niż było to możliwe w przeszłości. W tym tygodniu na Ignite dzielimy się szczegółami naszej inicjatywy Secure Future Initiative (SFI) — naszego zobowiązania do uczynienia bezpieczeństwa podstawą wszystkiego, co robimy w firmie Microsoft

Czytaj też: Microsoft podaje, ile maszyn objęła awaria CrowdStrike. Czy ta liczba zaskakuje?

Microsoft nie ustaje na Quick Machine Recovery. Trwają prace nad całkiem nową warstwą zabezpieczeń, która pozwoli na działanie oprogramowania antywirusowego bez konieczność jego interakcji z jądrem systemu. Ma to zapewnić nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa, ale również mniejszy wpływ na wydajność systemu oraz usprawnić jego odzyskiwanie.

No cóż – jak będzie, zobaczymy. Microsoft może bardzo pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo maszyn, jednakże mają na uwadze aktualizacje Windows 11 oraz to, co często z nich wynika, mam pewne obawy…