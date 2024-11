Home Tech Z aplikacją Yanosik łatwiej podróżować po Polsce. Nowa funkcja dostępna już na iOS, a wkrótce zawita na Androida

Z aplikacją Yanosik łatwiej podróżować po Polsce. Nowa funkcja dostępna już na iOS, a wkrótce zawita na Androida

Tym razem nieco więcej szczęścia mają posiadacze iPhone’ów, do których w pierwszej kolejności trafiła nowa funkcja w popularnej polskiej aplikacji Yanosik. Na szczęście użytkownicy telefonów z Androidem wkrótce również ją dostaną – jak podkreślają autorzy aplikacji, usługa jest wdrażana stopniowo. Jednak już teraz odzew ze strony korzystających z Yanosika jest pozytywny i wskazuje na to, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Żeby skorzystać z nowości wystarczy spełnić dwa podstawowe warunki.