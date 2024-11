Test płyty głównej Z890 Aorus Pro ICE

Co otrzymujemy wraz z Z890 Aorus Pro ICE?

W zestawie znajdziemy dwa kable SATA, antenę Wi-Fi, dwa czujniki temperatury, czujnik dźwięku, wentylator dla pamięci RAM, przedłużacz 4-pin, G Connector, instrukcję czy naklejki. Antena jest na kablu i ma montaż na wciśnięcie. Możecie więc ją ustawić w dowolnym miejscu, nie będzie tez problemów z demontażem. Plus za czujniki, które również możecie wykorzystać. Wentylator jest również ciekawym dodatkiem, który pozwoli na schłodzenie pamięci RAM. Dodatki są więc odpowiednie jak na tej klasy konstrukcję.

Wygląd Z890 Aorus Pro ICE

Płyta wygląda naprawdę dobrze. Biały kolor będzie idealny do utrzymanych w tej kolorystyce zestawów. Mamy też podświetlenie na zaślepce I/O czy małe obok złączy SATA. Może się to podobać i w obudowie z oknem na pewno będzie dobrze wyglądało. Format płyty to standardowy ATX o wymiarach 305 x 244 mm.

Budowa Z890 Aorus Pro ICE

Płyta to konstrukcja LGA1851, która obsługuje procesory z serii Core Ultra 200S. Sekcja zasilania ma 16 (Vcore, 90A SPS) + 1 (VCCGT, 40A DrMOS) + 2 (VCCSA, 80A SPS) fazy zasilania, które spokojnie powinny wystarczyć nawet do OC. Zasilanie odbywa się też z dwóch złączy 8-pin UD. Sekcja chłodzona jest przez dwa radiatory oraz ciepłowód. Mamy też termopady o przewodności 7 W/mK. Temperatury sekcji jak zawsze sprawdzimy w testach.

Z890 Aorus Pro ICE ma łącznie 5 złączy M.2. Dwa podciągnięte są pod linie z procesora. Górne obsługuje dyski 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4. Ma ono też największy radiator, który powinien dobrze schłodzić taką konstrukcję. Jest on montowany beznarzędziowo, podobnie zresztą jak drugi radiator przykrywający pozostałe miejsca na dyski. Drugie złącze M.2 z liniami z procesora obsługuje dyski 22110/2280 PCIe 4.0 x4. Pozostałe złącza mają linie z procesora i obsługują dyski 1x 22110/2280 PCIe 4.0 x4 i 2x 2280 PCIe 4.0 x4. Dodatkowo jedno z nich ma wsparcie dla dysków SATA. Zajęcie złączy nie wpływa na linie PCIe dla karty graficznej, więc spokojnie można wszystkie zająć. Płyta ma również 4 złącza SATA.

Płyta oferuje standardowo 4 miejsca na pamięci RAM. Ich maksymalna pojemność może wynosić 256 GB, a prędkość 9500 MHz. Konstrukcja wspiera więc naprawdę szybkie kości, co również sprawdzimy w testach. Oczywiście najszybsze powinny działać przy Gear 4, ale konstrukcje 8000 MHz powinny spokojnie ruszyć przy Gear 2. Mamy też obsługę profilów XMP.

Z890 Aorus Pro ICE ma trzy złącza PCIe x16. Górne jest wzmacniane, co widać również z tyłu płyty. Mamy też przycisk zwalniający blokadę slotu, co zdecydowanie ułatwia demontaż karty graficznej. Złącze obsługuje karty PCIe 5.0 x16. Pozostałe dwa złącza działają jako PCIe 4.0 x4 oraz x1. Tutaj nie mamy już wzmocnienia oraz mamy standardową blokadę złącza.

Zastosowany układ dźwiękowy to Realtek ALC1220. Powinno być więc dobrze pod względem dźwięku. Mamy też Wi-Fi 7 Intel BE200, które ma wsparcie dla Bluetooth 5.4. Za łączność przewodową odpowiada Realtek RTL8126 5 Gbps. Taka konfiguracja powinna spokojnie Wam wystarczyć.

Przejdźmy do złączy wewnętrznych. Tutaj mamy do dyspozycji:

1x CPU fan,

1x CPU/WP fan,

4x system fan,

2x system/WP fan,

1x RGB,

3x ARGB,

1x audio,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x HDMI,

1x USB-C 3.2 Gen2x2,

1x USB 3.2 Gen1,

2x USB 2.0,

1x TPM,

złącza pod dołączone czujniki.

Mamy więc dobrą konfigurację złączy. Jest sporo pod wentylatory czy trzy ARGB. Spokojnie też podłączycie złącza z przodu obudowy, choć jedno więcej USB 3.2 Gen1 był by miłym dodatkiem. Ciekawostką jest HDMI, które może się przydać do podłączenia np. wyświetlacza montowanego z boku obudowy. Oczywiście działa ono tylko z procesorami ze zintegrowaną kartą graficzną. Rozmieszczenie złączy 4-pin jest dobre, mamy nawet złącza z boku. Jedno złącze ARGB jest na górze, pozostałe na dole. Generalnie nie ma do czego się przyczepić. Z890 Aorus Pro ICE ma również trzy przyciski: startu, restartu i do flashowania BIOS. Nie zabrakło też wyświetlacza kodów POST.

Tylna zaślepka jest zintegrowana z płytą, co jest standardem przy tego typu konstrukcjach. Tutaj do dyspozycji mamy:

4x USB 2.0,

4x USB 3.2 Gen1,

2x Thunderbolt 4,

2x USB 3.2 Gen2,

złącza na anteny Wi-Fi,

1x RJ-45,

1x optical S/PDIF,

2x audio.

Konfigurację USB oceniamy pozytywnie, choć mogło by być mniej USB 2.0, a zamiast nich więcej szybszych. Plus za to za obecność Thunderbolt 4. Antenę WiFi montujemy na wcisk, więc bardzo łatwo można ją w razie potrzeby odpiąć. Płyta kontynuuje modną ostatnio rzecz, czyli obecność tylko dwóch złączy audio. Tutaj jak zawsze uważamy to za minus i szkoda, że nie ma pełnej konfiguracji. Z tyłu nie ma też żadnych przycisków, a są one na samej płycie.

Platforma testowa Procesor Intel Core Ultra 9 285K Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8000 MHz CL38 Dysk Samsung 990 Evo Plus 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonaliśmy przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyliśmy tylko profil XMP 2 pamięci, który zadziałał bez problemów. W tym przypadku włączyliśmy też ReBAR.

BIOS Z890 Aorus Pro ICE

BIOS również utrzymany jest w białej kolorystyce. W trybie Easy mamy łatwą możliwość włączenia XMP, ReBaru (domyślnie wyłączony) czy wejścia w zarządzanie wentylatorami. W trybie zaawansowanym wszystkie opcje są poukładane charakterystycznie dla Gigabyte i nie ma tutaj zaskoczenia. Procesor można łatwo podkręcić, nie powinniście też mieć problemów ze znalezieniem interesującej Was funkcji.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Evo Plus 2 TB PCI 4.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61 przed i po OC do 5,6/5,1 GHz.

Bez OC Po OC

Testy wykazują, że płyta bez problemów radzi sobie z procesorem nawet po jego podkręceniu. Nie jest nawet blisko wysokich temperatur i pod tym względem Z890 Aorus Pro ICE radzi sobie świetnie.

Kompatybilność z pamięciami

Do testów otrzymaliśmy również pamięci CUDIMM Kingston 8800 MHz CL42 2x 24 GB. Po włączeniu profilu XMP płyta ruszyła przy Gear 4. Po przełączeniu w BIOSie na Gear 2 platforma również ruszyła bez problemów i całość była stabilna w Cinebench 2024.

Test Z890 Aorus Pro ICE – podsumowanie



Z890 Aorus Pro ICE kupicie za ok. 1800 zł. Jest to naprawdę fajna propozycja w szczególności do białych zestawów komputerowych. Wraz z płyta otrzymujecie kilka dodatków, w tym antenę Wi-Fi na kablu czy wentylator dla pamięci RAM. Konstrukcja świetnie wygląda i przy białych pozostałych podzespołach cały zestaw powinien się podobać.

Konstrukcja ma dobrze chłodzoną i wystarczającą sekcję zasilania nawet pod 285K. Tutaj w testach temperatury nawet po OC procesora były po prostu bardzo dobre. Nie zabrakło też 5 złączy M.2, a górne ma większy radiator, który zapewnia dobre temperatury. Plus też za beznarzędziowy montaż wszystkich radiatorów. Górne złącze PCIe x16 ma przycisk ułatwiający zwolnienie blokady. Mamy też kompatybilność z szybkimi pamięciami RAM – przy Gear 2 udało się uruchomić 8800 CL42 CUDIMM. Łączność z siecią czy audio również powinny być dobre.

Z890 Aorus Pro ICE ma sporo złączy wewnętrznych i nie ma na co tutaj narzekać. Mamy też przyciski startu, restartu, czy wyświetlacz kodów POST. Z tyłu mogło by być mniej USB 2.0, a zamiast nich szybsze złącza. Natomiast też jest dobrze, a plusem jest obecność dwóch złączy Thunderbolt 4. Pamiętajcie tylko, że mamy dwa złącza audio. Całość również dobrze wypadła w testach wydajności.

Jeśli więc szukacie białej płyty opartej o chipset Z890 to zdecydowanie warto zainteresować się testowaną konstrukcją. Powinniście być z jej zakupu zadowoleni.