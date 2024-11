Złap swój wymarzony sprzęt od Apple z okazji Black Friday!

Co wyróżnia tę ofertę? To nie tylko okazje cenowe, ale także możliwość zakupu sprzętu w opcji ratalnej 0%, co jest rzadkością w przypadku produktów Apple. Sprawdź, co możesz upolować w ramach tej akcji – niektóre promocje naprawdę zaskakują.

Black Friday w Lantre – ciekawe propozycje dla każdego

Lantre, jako autoryzowany sprzedawca Apple, przygotował na Black Friday prawdziwe technologiczne perełki. Oto najciekawsze z nich:

Kupując iPad możesz otrzymać Apple Pencil 2. generacji z rabatem aż 50 % – idealne rozwiązanie dla osób kreatywnych, które szukają sprzętu do pracy, nauki lub rysunku.

– idealne rozwiązanie dla osób kreatywnych, które szukają sprzętu do pracy, nauki lub rysunku. iPad z klawiaturą za jedyne 99 zł – klawiatura w tej cenie dostępna jest wyłącznie przy zakupie iPada.

iPhone z dodatkowymi słuchawkami EarPods za 1 zł

Apple Watch z dodatkowym paskiem za 1 zł

Promocja na paski do Apple Watcha – przy zakupie dwóch pasków, drugi jest tańszy o 50%. To świetna okazja, aby urozmaicić swoją kolekcję.

Dla tych, którzy planowali zakup sprzętu do pracy lub nauki, hitem jest zestaw iPad 9. generacji z klawiaturą za 1299 zł – w tej cenie oszczędzasz aż 1379 zł w porównaniu do regularnej ceny zestawu (2678 zł). Do tego w ofercie znajdziesz najnowsze MacBooki z czipem M4 oraz inne akcesoria, które można nabyć w systemie ratalnym bez odsetek (RRSO 0%).

Produkty Apple rzadko pojawiają się w tak korzystnych promocjach. Dlatego Black Friday Weekend w Lantre to doskonały moment, by uzupełnić swoją kolekcję technologicznych gadżetów bez nadwyrężania budżetu.

Co więcej, możliwość zakupów w systemie ratalnym 0% sprawia, że te oferty są dostępne dla jeszcze większej liczby użytkowników. Ale uwaga – najciekawsze promocje mogą wyprzedać się błyskawicznie. Akcja trwa tylko do 2 grudnia, więc warto działać szybko.

W tym przypadku Lantre wychodzi naprzeciw oczekiwaniom fanów marki, oferując naprawdę atrakcyjne zestawy i rabaty. Czy to się opłaca? Zdecydowanie tak, jeśli planujesz zakup sprzętu, który będzie służył Ci przez lata.