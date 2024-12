Adobe zdradza plany na przyszły rok. Beczka miodu dla fotografów, ale doprawiona łyżką dziegciu.

Nowości Adobe dla miłośników zdjęć – nie tylko we wczesnym dostępie

Narzędzia bazujące na AI bardzo dobrze przyjęły się w fotograficznym warsztacie. Dzięki nim od dawna można odszumić zdjęcia wykonane z wysokim ISO przy zachowaniu wysokiej jakości, udało się też skutecznie zautomatyzować nakładanie podstawowych masek. Od niedawna do Photoshopa trafiły kolejne narzędzia AI – pierwszym z nich jest zautomatyzowane narzędzie Distraction Removal, służące do usuwania zbędnych elementów zdjęcia.

W tej chwili posiada dwa presety – przy użyciu pierwszego usuwane są zbędne druty ze zdjęć, czyli wszelkiego rodzaju przewody wysokiego napięcia, komunikacyjne – podczas prób w ciągu kilku chwil udało mi się usunąć… sieć trakcyjną z zelektryfikowanej linii kolejowej, coś, co w ręcznie robiłbym długie godziny i prawdopodobnie mało skutecznie.

Adobe Camera RAW w Photoshopie we wczesnym dostępie otrzymał narzędzie do usuwania odbić ze zdjęć – Reflection Removal, za pomocą którego można usunąć refleksy powstające podczas fotografowania przez szybę. Zaprezentowane przez Adobe przykłady rozbudzają oczekiwania, niestety nie udało mi się na posiadanych zdjęciach osiągnąć aż tak spektakularnych efektów, co jednak nie powinno dziwić – raczej unikam fotografowania przez szybę, a jeśli to robię, to bezwzględnie używam filtru polaryzacyjnego, redukującego refleksy w sposób fizyczny, a nie programowy. Niemniej nawet CPL bywa niewystarczający, a narzędzie wygląda na takie z bardzo dużym potencjałem i dobrze, że planowane jest udostępnienie go także użytkownikom Lightrooma i Lightrooma Classic.

Before and after Adaptive Profile for Monochrome, by Florian Kainz.

Kolejną z nowości, które trafiły do Adobe Camera RAW, a wkrótce trafi także do Lightrooma, jest adaptacyjny profil czarno-biały. Dzięki analizie źródłowego obrazu przez AI konwersja do formy chromatycznej jest dużo lepsza niż domyślna procedura w ACR i większość monochromatycznych profili aparatów, dołączanych do programu. Adaptive Profile for Monochrome zapewnia w większości przypadków lepszą tonalność i kontrast, dając podstawę do dalszych prac nad zdjęciem – sprawdziłem nowy profil na paru własnych zdjęciach, które konwertowałem do BW i efekty są co najmniej zachęcające.

Zapowiedzi Adobe na 2025 rok

Pośród zapowiedzi na 2025 roku pojawia się między informacja o wprowadzeniu mechanizmu usprawniającego selekcję zdjęć do usunięcia poprzez automatyczne sugerowanie najlepszych zdjęć podczas importu. Do Lightrooma i Lightrooma Classic mają trafić usprawnienia AI oraz opisane już wyżej funkcje testowane w tej chwili w ACR. Adobe obiecuje także usprawnienie udostępniania, które w tej chwili niestety dość mocno kuleje. Desktopowe aplikacje mają otrzymać także większą liczbę szybkich akcji, które mają z pomocą AI sugerować edycję fotografii – od około miesiąca akcje testowane są w wersji mobilnej w ramach wczesnego dostępu.

Distractions Removal, photograph by Laura Naefe (źródło: Adobe)

Zmiany w planach Creative Cloud dla fotografów

Mija właśnie 10 lat od wprowadzenia planów fotograficznych Creative Clouds. W tym czasie oprogramowanie bardzo się rozwinęło, a jednocześnie cena planów pozostawała stała, co stanowiło swego rodzaju ewenement. Od 15 stycznia 2025 roku Adobe zapowiedziało zmiany:

Plan fotograficzny z 20 GB przestrzeni na zdjęcia w chmurze odejdzie na emeryturę – nowi użytkownicy już z niego nie skorzystają. Pozostanie on jednak dostępny dla obecnych subskrybentów, choć niestety cena przy płatności miesięcznej wzrośnie z 12,28 euro do ~18,44 euro. Przy płatności za rok z góry zapłacimy jednak po staremu, czyli 146,71 euro.

Plan fotograficzny z 1 TB przestrzeni w chmurze nie ulega zmianom, będzie to podstawowy plan oferowany nowym użytkownikom. Cena roczna to 295,05 euro, a przy płatności miesięcznej 24,59 euro. Warto pamiętać, że o ile główne aplikacje dostępne w tym planie się pokrywają z poprzednim, to nie obejmują np. Spark Video, Spark Page, Adobe Express, Adobe Rush Mobile, Premiere Clip i Premiere Rush

Plan Lightroom z 1 TB przestrzeni w chmurze zostanie wzbogacony o dostęp do Lightrooma Classic. Cena subskrypcji na rok z góry pozostanie na dotychczasowym poziomie 146,71 euro, przy płatności miesięcznej natomiast wzrośnie do 14,75 euro.

Zmiana cen nie należy do przyjemnych ani małych, można jednak ją zrozumieć – przez 11 lat stawki pozostawały stałe, a wprowadzanie kolejnych funkcji opartych o AI oznacza konieczność znacznej rozbudowy bazy sprzętowej dla Adobe Firefly, co też kosztuje. Na pocieszenie warto pamiętać, że mimo podwyżek plany fotograficzne i tak pozostają tańsze, niż subskrypcje najpotężniejszego konkurenta, Capture One Pro, który ceny podniósł już dawno temu.