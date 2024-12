Czekałeś na tę wiadomość. Rekordowy rok od sześciu lat

Przypadek czy coś większego? Największy spadek cen akumulatorów w historii to idealny przykład wolnego rynku

Z najnowszych danych wynika, że w 2024 roku rynek akumulatorów litowo-jonowych odnotował największy spadek cen od 2017 roku. Według raportu Bloomberg New Energy Finance średnia cena za 1 kWh energii z akumulatorów litowo-jonowych wynosi obecnie około 450 złotych, czyli o 20% mniej w porównaniu do ceny sprzed roku. Najwięcej kosztują same ogniwa, podczas gdy reszta ceny (około 150 zł) obejmuje skompletowanie całego akumulatora. Trend spadkowy utrzymuje się od lat, a każdy kolejny spadek na przestrzeni roku wyznacza nowy etap w rozwoju przemysłu elektromobilności i magazynowania energii. Na tę chwilę akumulatory są bowiem przyszłością, czy tego chcemy, czy nie.

Co doprowadziło do spadku cen? Przede wszystkim rozwój całego sektora, bo tak jak jeszcze kilka lat temu akumulatory litowo-jonowe gościły ot standardowe ogniwa, tak teraz powstają wersje ograniczające użycie drogich materiałów. Dodatkowo na rynku pojawiają się też zupełnie nowe chemie akumulatorów pokroju LFP, a więc litowo-żelazowo-fosforanowej, która właśnie wypiera droższe ogniwa zawierające nikiel, mangan czy kobalt. Trzy grosze dorzuciło do tego skalowanie produkcji, bo na świecie powstaje coraz więcej fabryk, które produkują akumulatory i obecnie jest to ponoć aż 3,1 TWh, co ma przewyższać aktualne zapotrzebowanie ponad dwukrotnie.

Największe korzyści wynikające ze spadku cen akumulatorów możemy zaobserwować w kraju, który dominuje w segmencie elektrycznych samochodów, technologii energii odnawialnej oraz akumulatorów, czyli Chinach, gdzie średnia cena wynosi 380 zł za kWh. M.in. dzięki temu różnice cen między samochodami elektrycznymi a spalinowymi w Chinach niemal się zatarły, podczas gdy Europie i USA nadal istnieją wyraźne różnice w kosztach. Pewne wydaje się jednak, że wspomniany trend spadkowy cen na rynku akumulatorów może przyspieszyć osiągnięcie parytetu cenowego także w tych regionach.

Warto też zauważyć, że mimo ciągle rosnącej sprzedaży pojazdów elektrycznych tempo tego wzrostu zwalnia, a to z kolei prowadzi do problemów z nadwyżką produkcji ogniw akumulatorowych. Producenci zainwestowali miliardy dolarów w rozwój nowych fabryk, zakładając bardziej dynamiczny rozwój rynku. Jednak rzeczywistość okazała się mniej optymistyczna, co szczególnie uderza w mniejszych graczy, zmuszając ich do redukcji marż i optymalizacji kosztów. Przypomina to sytuację na rynku pamięci NAND, która przed kilkoma laty doprowadziła do znacznego spadku cen dysków SSD, które ciągle są bardzo tanie i tylko nowe technologie w formie dysków na PCIe 4.0 i PCIe 5.0 pozwoliły producentom zwiększyć znacznie cenę nośników.

Co być może najważniejsze, aktualnie eksperci przewidują dalsze spadki cen akumulatorów do 2025 roku, a to za sprawą zarówno innowacji technologicznych, jak i zmian w łańcuchach dostaw. Jednak musimy pamiętać, że nowe cła i regulacje handlowe mogą wpłynąć na dostępność surowców, takich jak lit, a to z kolei może podnieść koszty. Dziś pewne jest z kolei jedno – spadające przez ostatnie lata ceny akumulatorów mają szerokie implikacje. Przyczyniają się bowiem do rozwoju magazynów energii, wpływają na sektor transportowy i zmuszają największych graczy do inwestowania w rozwój coraz to lepszych lub bardziej ekologicznych akumulatorów.