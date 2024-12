AMD Ryzen 9 9950X3D zauważony w CPU-Z. Zapowiada się świetnie

AMD rzeczywiście zachowało te same prędkości zegara, co edycje bez “X3D” w nazwie. Procesory te są iteracjami istniejących układów Ryzen 9 9000 z najwyższej półki, ale z dodatkową pamięcią podręczną L3 uzyskaną dzięki technologii 3D V-Cache.

Ryzen 9 9950X3D – czego się spodziewać?

Flagowym chipem będzie Ryzen 9 9950X3D, który ma podobne specyfikacje do edycji nie-X3D, ale tym razem będzie znacznie różnił się od swoich poprzedników. Zazwyczaj w niektórych chipach X3D można znaleźć obniżenie taktowania rdzenia (głównie bazowego), ale Ryzen 9 9950X3D zachowuje to samo 5,7 GHz, co ujawnione na zrzucie ekranu CPU-Z. Dokładnie było to 5,65 GHz i jest to próbka inżynieryjna o nazwie kodowej Granite-Ridge, co wyraźnie wskazuje, że jest to chip Ryzen 9000.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w oknie CPU-Z, jest to, że procesor będzie miał takie samo TDP 170 W, jak Ryzen 9950X. Ponieważ rozmiar pamięci podręcznej pokazuje konfigurację 96 + 32 MB , jasne jest, że jest to edycja X3D, a dzięki konfiguracji rdzeni i wątków 16/32 możemy potwierdzić, że jest to rzeczywiście Ryzen 9 9950X3D. Oznacza to, że nie widzimy żadnych obniżek w porównaniu do 9950X, a to również wskazuje na podobną produktywność przy jednoczesnym ulepszeniu możliwości gier dzięki dodatkowym 64 MB pamięci podręcznej L3.

Ryzen będzie miał dwa układy scalone Core Complex Dies (CCD), każdy z ośmioma rdzeniami i 32 MB dedykowanej pamięci podręcznej L3. Jeden z nich będzie zawierał dodatkowy chiplet pamięci podręcznej L3 o pojemności 64 MB pod układem CCD, co zwiększy całkowitą liczbę pamięci podręcznej L3 do 128 MB i 144 MB razem z pamięcią L2. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, umieszczenie chipletu pamięci podręcznej L3 pod układem CCD umożliwia rdzeniom bezpośredni kontakt z IHS w celu uzyskania lepszego chłodzenia. Pozwala to zachować zegary rdzenia, jednocześnie odblokowując potencjał dalszego podkręcania.

Oczekuje się, że zarówno AMD Ryzen 9 9950X3D, jak i Ryzen 9 9900X3D zostaną zaprezentowane na targach CES 2025 wraz z kartami graficznymi opartymi na FSR 4 i RDNA 4, takimi jak Radeon RX 9070 XT

