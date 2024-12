Najnowszy ranking AnTuTu to pojedynek topowych układów od Qualcomm i MediaTek. A kto ostatecznie wygrał?

Najnowsze zestawienie najbardziej wydajnych smartfonów w rankingu AnTuTu z wielu względów prezentuje się intrygująco. Tym razem królem wydajności okazuje się być Asus ROG Phone 9 Pro (wariant z 24 GB pamięci RAM), którego napędza najnowszy SoC od Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Elite. Zwróćcie jednak uwagę na dystans jaki dzieli go od drugiego w zestawieniu vivo X200 Pro (wariant z 16 GB RAM) bazujący na Dimensity 9400 (różnica wynosi aż 72 tys. punktów). W całym rankingu aż sześć pozycji zajmują smartfony z układem firmy Qualcomm, a pozostałe cztery miejsca zajął MediaTek z Dimensity 9400.

Oppo Find X8 Pro (wariant 16 GB RAM) zajmujący w najnowszym rankingu AnTuTu trzecią pozycję to kolejne urządzenie z SoC od MediaTek, ale już 4. i 5. pozycja w zestawieniu została znów przejęta przez Qualcomm i Snapdragona 8 Elite (odpowiednio iQOO 13 oraz OnePlus 13). Warto przy tej okazji zerknąć na nieco niższą półkę cenową, dla której AnTuTu ma osobny ranking. Tam prowadzi z kolei Realme GT Neo6 SE, który pierwszą pozycję przejął od OnePlus Ace 3V okupującego ją już od dłuższego czasu. W porównania do poprzedniego miesiąca w zestawieniu zmieniło się relatywnie niewiele (pozycje od 3. do 7. są obsadzone przez te same modele.

A jak sytuacja wygląda w zestawieniu tabletów z Androidem? Tutaj sytuacja jest o wiele mniej dynamiczna i jasno wskazuje, że producenci w tym segmencie tak mocno nie rywalizują ze sobą na wydajność. Dokładnie tak, jak miesiąc wcześniej prowadzi Red Magic Nova, na drugim miejscu plasuje się Oppo Pad 3 Pro, a podium zamyka IQOO Pad 2 Pro. Przypuszczam, że mówi to wiele o podejściu do najważniejszych z punktu widzenia posiadaczy tabletów kwestii, takich jak czas pracy na baterii, jakość wyświetlacza i ogólna użyteczność sprzętu. Osiągi i prężenie muskułów w sprzęcie tego typu nie ma chyba większej racji bytu. Pytanie brzmi: czy w smartfonach ma to faktycznie jakiś większy sens?