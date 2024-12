Aplikacja IKO z kolejnymi udogodnieniami dla klientów PKO BP. Oto dlaczego warto ją zaktualizować już teraz

Na pierwszy ogień weźmy zatem wspomnianą zakładkę Oferta, w której klienci PKO BP znajdą spersonalizowaną pod siebie informacje w odświeżonej i poszerzonej formie. Założeniem autorów jest lepsze dopasowanie jej zawartości do konkretnego klienta, a zatem jeśli akurat kończy mu się ubezpieczenie, tam właśnie zobaczy ofertę na jego przedłużenie. Poza tym zawartość zakładki zmienia się zależnie od okoliczności, a zatem będzie inna podczas wakacji, na majówkę lub w okresie świątecznym. Na sklepowych półkach wolę mieć towary na stałych miejscach, ale w aplikacji bankowej to co innego.

Kolejna nowość dotyczy posiadaczy lokat bankowych. Zaprojektowana od nowa strona w aplikacji IKO zawiera nie tylko aktualną ofertę, ale również personalne rekomendacje dopasowane do konkretnego klienta. Wystarczy skorzystać z menu Oferta, a następnie przejść do sekcji Lokaty i oszczędności. Szczególnie przydatna wydaje się Lista miejsc (bankomatów, wpłatomatów, oddziały, agencje), które zostały uszeregowane od najbliższych. Jedyny warunek, aby skorzystać z tej funkcji to wyrażenie zgody na dostęp do lokalizacji, aby na tej podstawie znaleźć pożądane miejsce z poziomu IKO.

Sukcesywnie PKO BP dodaje kolejne miejscowości do IKO, dla których można kupować lokalne bilety komunikacji miejskiej. Do listy za sprawą ostatniej aktualizacji dołączyły właśnie Opole, Siedlce oraz Zakopane. Przy tej okazji warto wspomnieć o niedawno zapowiedzianej nowości zaprojektowane pod kątem dzieci – chodzi o możliwość używania przez nich płatności BLIK (oferta PKO Junior dla dzieci). Oczywiście rodzice mają pełną kontrolę nad finansami dziecka z poziomu serwisu iPKO. A ja sam niedawno pisałem o kartach w formie cyfrowej dostępnych w IKO, eliminujących konieczność noszenia fizycznych kart w portfelu.