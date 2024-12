Recenzja Apple iMac M4 – nie za mały ten ekran?

Apple iMac to zdecydowanie sprzęt, który robi ogromne wrażenie wizualne. Genialnie wykonany i dosłownie piękny… no może póki nie spojrzymy na niego z przodu. Tutaj o naszą uwage walczą – bardzo dobry ekran pokryty nanostrukturalnym szkłem (czytaj matowy) oraz ogromne ramki, które go otaczają. Który z tych elementów wygrywa w Waszych oczach?

Czytaj też: Recenzja Apple iPhone 16 Pro Max – czy tu można się do czegoś przyczepić?

Pod względem wydajności procesor Apple M4 robi robotę. Co prawda skok względem poprzednika nie jest ogromny, przynajmniej w codziennych zastosowaniach, ale ogólna wydajność, stabilność i kultura pracy są na wysokim poziomie.

Czego może nie do końca da się powiedzieć o akcesoriach, bo o ile Magic Keyboard to rzecz dyskusyjna, ale może się podobać, tak Magic Mouse to wymysł szatana. Poważnie ktoś z tego korzysta na co dzień?

Apple iMac, na tle komputerów Apple’a, nie wydaje się zbyt drogi. Sensownie wyposażony wariant da się kupić poniżej 10 000 zł. Czy warto? Tego dowiecie się z recenzji na kanale WTF!, którą znajdziecie na początku tekstu. Wersja pisana – na dniach!