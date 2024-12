Bank PKO BP dzięki aplikacji IKO uczyni życie rodziców łatwiejszym

Konto dla dziecka w PKO BP – łatwiejsze w zarządzaniu dzięki IKO

PKO BP był jednym z pierwszych banków, który do swojej oferty wprowadził konta dla młodzieży powyżej 13 roku życia oraz dla dzieci do 12 lat. Na dzisiejszą ofertę składają się Konto dla Młodych i Konto dla Dziecka – oba konta oferuj ą nie tylko kartę płatniczą, ale także aplikację PKO Junior i serwis internetowy o tej samej nazwie. Ze względu na ograniczenia prawne, konta dla dzieci wymagają oczywiście nadzoru opiekuna, choć w zależności od wieku naszych milusińskich, w różnym zakresie.

Czytaj też: Nowa aktualizacja Windows 11 rozwiązuje irytujący problem z baterią

W przypadku banku PKO BP kontrola rodzicielska realizowana była do tej pory poprzez serwis transakcyjny iPKO należący do rodzica lub opiekuna. Wymagało to dostępu do przeglądarki i z biegiem czasu coraz bardziej odczuwalny był brak potrzebnych funkcji w aplikacji IKO.

Jak donosi serwis Cashless.pl, sytuacja wkrótce ulegnie jednak zmianie. Bank PKO BP rozpoczął bowiem wprowadzanie opcji „Finanse dziecka” do aplikacji IKO, choć na razie, jak się zdaje, w ograniczonym zakresie. Zgodnie z informacjami dodawane będą kolejne funkcje, ale zmian dla większej grupy poza wybraną do testów należy spodziewać się dopiero w przyszłym roku.

Możliwość zarządzania kontem dziecka wprost z aplikacji to duża sprawa – i mówię to z punktu widzenia rodzica dziecka, które takim kontem operuje od kilku lat, z jego pomocą sobie oszczędza, płaci kartą i okazjonalnie chce zaoszczędzone pieniądze spożytkować na większy zakup. Z praktyki wiem, jak bardzo przydatna jest np. możliwość zmiany limitu transakcji na karcie dziecka (które zadzwoni podczas wycieczki, że nie może sobie czegoś kupić) czy szybkiego przelania dziecku dodatkowych pieniędzy i zatwierdzenia transakcji bez logowania się do bankowości internetowej przez przeglądarkę.