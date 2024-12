W Chinach powstała bateria, o jakiej mogliśmy tylko marzyć. Ładuje się w mgnieniu oka

To chińska cylindryczna bateria litowa, która osiąga 80 procent naładowania w ciągu zaledwie 10 minut. W zestawieniu z powszechnie stosowanymi akumulatorami ten ładuje się aż o 60% szybciej. Dodajmy do tego kompaktowe rozmiary oraz przyjemny dla oka wygląd, a zrozumiemy, dlaczego jest mowa o potencjalnie rewolucyjnej technologii.

A przecież baterie typu 18650 są znane od lat, dlatego mogłoby się wydawać, że inżynierowie nie mieli już większego pola do popisu w zakresie ich dalszego rozwoju. Rzeczywistość pokazuje jednak, że wcale tak nie jest. Sufit tej technologii znajduje się wyżej niż zakładano, a JP30 stanowi tego najbardziej dobitne potwierdzenie.

Chińska bateria JP30 od firmy Ampace jest w stanie naładować się do 80 procent w ciągu zaledwie 10 minut. A to zdaniem producenta nie koniec zalet tej technologii

Przedstawione dane jasno pokazują, że poprawę odnotowano w kilku różnych kwestiach. Na liście znajdziemy chociażby moc wyjściową, zdolność do rozładowania impulsowego, żywotności baterii, szybkości ładowania i wydajność w niskich temperaturach. Dość powiedzieć, że może być ładowana i rozładowana nawet 1000 razy, choć najbardziej imponującym aspektem wydaje się możliwość naładowania do 80% w ciągu 10 minut.

Przedstawiciele chińskiej firmy Ampace wyjaśniają, że wprowadzony na rynek akumulator powinien znaleźć zastosowanie na przykład w odniesieniu do elektronarzędzi. Jeśli chodzi o dalsze plany na na przyszłość, to mówi się o kontynuacji badań nad lekkimi, kompaktowymi bateriami o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości. Takie akumulatory na bazie litu towarzyszą nam niemal na każdym kroku – coraz częściej także w samochodach – oczywiście w tym przypadku mówimy o zdecydowanie większych rozmiarów urządzeniach. A skoro Chińczycy umożliwiają niemal pełne naładowanie w czasie krótszym od potrzebnego na wypicie kawy, to nietrudno zrozumieć, skąd spore zainteresowanie tą technologią.