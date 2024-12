Home Tech BLIK zbliżeniowy w końcu zmierza do iPhone’a. Operator płatności potwierdza udostępnienie technologii bankom

BLIK zbliżeniowy w końcu zmierza do iPhone’a. Operator płatności potwierdza udostępnienie technologii bankom

Być może pamiętacie, że kilka dni temu pisałem o pierwszym alternatywnym dla Apple Pay systemie płatności zbliżeniowych Vipps, który wystartował w Norwegii. To efekt umowy między Apple i Komisją Europejską, na mocy której Amerykanie zdecydowali się otworzyć ekosystem iPhone’a na inne systemy pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to tylko jedno – BLIK zbliżeniowy, który do tej pory był dostępny jedynie dla użytkowników telefonów z systemem Android, po długim oczekiwaniu trafi w końcu do posiadaczy urządzeń z iOS. Sygnały o postępujących pracach w tym temacie potwierdza Polski Standard Płatności, czyli operator systemu BLIK.