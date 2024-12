Koniec tajemnic. Pokazali nowego desantowca, który zmieni przyszłość wojny morskiej

Chiny pokazały światu nowy okręt. Desantowiec Typu 076 na szczegółowych materiałach

W stoczni Hudong-Zhonghua w Szanghaju odbyła się właśnie huczna ceremonia, podczas której Chińczycy zaprezentowali dotychczas szpiegowany okręt desantowy Typu 076 o oficjalnej nazwie Sichuan. Chociaż nie doszło do jego zwodowania, to i tak była to pierwsza taka okazja, aby rzucić okiem na nowy chiński okręt z bliska, a to o tyle ważne, że ma on odegrać bardzo dużą rolę dla Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN). Wszystko ze względu na jego gigantyczne wręcz gabaryty.

Okręt Typu 076 mierzy 263 metry długości i 43 metry szerokości, a tym samym jest jednym z największych okrętów desantowych na świecie, wypierając około 40000 ton przy pełnym załadunku. Przewyższa on tym samym swojego poprzednika (Typ 075) zarówno pod względem wielkości, jak i możliwości, bo odznacza się nawet innym projektem. Jednostka posiada bowiem projekt z podwójną nadbudówką, co pozwala na oddzielne optymalizowanie operacji lotniczych i nawigacyjnych, co jest już realizowane np. na pokładzie brytyjskich lotniskowców Queen Elizabeth.

W odróżnieniu od tradycyjnych okrętów desantowych, Typ 076 integruje na pokładzie zaawansowaną technologię lotniczą, a w tym elektromagnetyczną katapultę oraz systemy hamujące. Te rozwiązania umożliwiają start i lądowanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV), takich jak wielki dron bojowy GJ-11 Sharp Sword typu stealth. Nie jest to oczywiście jedyny bezzałogowiec powietrzny, który znajdzie się na pokładzie tego okrętu, a sama obecność dronów zwiększa wszechstronność okrętu w zakresie rozpoznania, uderzeń morskich i nadzoru, czyniąc go hybrydą lotniskowca i tradycyjnej jednostki desantowej.

Chiński Typ 076 nie jest jednak ot wielkim pływającym lotniskiem. Doczekał się też tylnej rampy wodnej, zapewniającej możliwość tradycyjnego rozmieszczania sprzętów desantowych, a na dodatek jest uzbrojony w liczne wyrzutnie pocisków HQ-10, systemy broni bliskiej Typu 1130 oraz 32-rurowe wyrzutnie defensywne do zakłócania i zwalczania okrętów podwodnych. W połączeniu z potencjalnymi systemami walki elektronicznej te systemy czynią okręt stosunkowo niebezpiecznym dla wrogich jednostek. To wszystko sprawia, że okręt desantowy Typu 076 reprezentuje zmianę paradygmatu w projektowaniu i możliwościach jednostek morskich. Łącząc zaawansowaną technologię dronów z tradycyjnymi funkcjami desantowymi, Chiny stworzyły platformę, która jest nie tylko gotowa do walki, ale także zdolna do adaptacji w różnorodnych misjach. Aktualnie jednak czekamy na oficjalną ceremonię wodowania tego kolosa.