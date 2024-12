KJ-3000 w przestworzach. Daleko mu do myśliwca, ale i tak zrewolucjonizuje potencjał chińskiego wojska

KJ-3000 oparty na Y-20, czyli chiński przełom w sektorze “latających szpiegów”

KJ-3000 to zaawansowany samolot wczesnego ostrzegania i kontroli (AEW&C), który jest oparty na opracowanym w kraju samolocie transportowym Y-20. Ten odrzutowiec sam w sobie stanowi znaczące wzmocnienie zdolności nadzoru i obrony powietrznej Chin, bo choć sama flota AEW&C Chin jest już rozbudowana i gotowa do działania, to większość tych maszyn opiera się na silnikach turbośmigłowych. W tej właśnie napędowej kwestii wyróżnia się KJ-3000, bo stawia on na napęd odrzutowy, dzięki któremu oferuje wyższą prędkość, większy zasięg oraz efektywność operacyjną, a więc zestaw cech, czyniących go kluczowym atutem w nowoczesnych strategiach wojskowych. Zwłaszcza że w przeciwieństwie do starszych modeli, takich jak KJ-2000, które bazowały na rosyjskich samolotach Il-76, KJ-3000 jest w pełni krajową konstrukcją, co ułatwia konserwację i modernizację.

Samolot KJ-2000

Zdjęcia krążące w sieci ukazują KJ-3000 z charakterystyczną, bo wielką i okrągłą anteną na szczycie kadłuba, która to jest znakiem rozpoznawczym AEW&C. Nie jest to przypadkiem, bo tego typu konstrukcja zapewnia radarowy zasięg do 360 stopni, umożliwiając tym samym precyzyjne śledzenie zagrożeń powietrznych i morskich. Ta precyzja wydaje się pewna, bo zastosowany w KJ-3000 radar i systemy misji najpewniej robią użytek z technologii AESA, oferując tym samym zaawansowane możliwości w zakresie wywiadu, nadzoru i rozpoznania.

Wprowadzenie KJ-3000 to nie tylko technologiczna aktualizacja, ale także odzwierciedlenie ewolucji chińskiego podejścia do współczesnej wojny. Większy, szybszy i bardziej wszechstronny samolot oparty na platformie Y-20 może na dodatek operować na wyższych wysokościach, co poprawia zasięg radaru i zdolność do wykrywania nisko latających zagrożeń, takich jak pociski czy wrogie samoloty. Okazalszy pułap operacyjny zmniejsza również w małym stopniu ryzyko zestrzelenia przez mniej zaawansowane systemy przeciwlotnicze.

Chiny ewidentnie zyskają wiele na KJ-3000, który dołączy do czterech operacyjnych KJ-2000, jako zdecydowanie godny następca poprzednika. Chociaż wiele aspektów tego nowego samolotu pozostaje jeszcze tajemnicą, to jego potencjał do wzmocnienia strategicznego zasięgu i wpływu Chin jest niezaprzeczalny.