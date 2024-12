130 metrów innowacji. Chiny stworzyły pierwszy taki statek na świecie i już budują kolejne trzy

Chiny pokazały kolosa płynącego z CO2. Drugiego takiego statku nie ma na świecie

Chiny zaprezentowały właśnie pierwszy na świecie komercyjny statek do transportu skroplonego dwutlenku węgla (CO 2 ). Northern Pioneer został zbudowany przez Dalian Shipbuilding Industry, a więc spółkę zależną China State Shipbuilding Corporation, która miała jeden cel – dokonać przełomu w technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Northern Pioneer ma bowiem zdolność przewozu 7500 metrów sześciennych skroplonego dwutlenku węgla, wykorzystując do tego zaawansowane technologie, zapewniające wysoką efektywność energetyczną.

Jednak to nie tak, że Northern Pioneer to ot byle statek ze specjalnym oprzyrządowaniem do transportu CO 2 . Wyróżnia się on również technologią podwójnego napędu, bo w ruch wprawiają go zarówno generatory na gaz ziemny w formie skroplonej (LNG), jak i żagle w postaci zaawansowanych systemów wiatrowych typu rotor sail. Dzięki tym innowacjom emisja dwutlenku węgla statku jest mniejsza o około 34% w porównaniu do jednostek zasilanych tradycyjnym paliwem w sektorze żeglugi.

Statek Northern Pioneer został zbudowany nie na potrzeby Chin, a dla norweskiego Northern Lights, będącego wspólnym projektem firm energetycznych Shell, Equinor i TotalEnergies. Będzie pierwszym z czterech takich statków, które będą częścią większej inicjatywy oferującej usługi transportu i składowania CO 2 dla przemysłu w Europie. Od września działa już zresztą w pełni funkcjonalny obiekt przyjmujący dwutlenek węgla w Øygarden w Norwegii, który przetwarza emisje z przemysłu norweskiego i europejskiego. To właśnie z nim jest związany statek Northern Pioneer, którego siostrzane egzemplarze są już w budowie.

Wprowadzenie całej floty statków do transportu dwutlenku węgla będzie wręcz przełomowym momentem w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Zapewnienie niezawodnej infrastruktury dla wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, takie jak inicjatywa Northern Lights, nie tylko toruje drogę do redukcji emisji przemysłowych, ale też wspiera współpracę międzynarodową. Świetnym przykładem tego pierwszego jest fakt, że system ten umożliwia przemysłom, takim jak fabryka cementu Heidelberg Materials w Brevik czy zakład przekształcania odpadów w energię Hafslund Oslo Celsio, bezpieczne deponowanie swoich emisji.