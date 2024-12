Strzela dronami, jak szalona. Przez wojnę Chiny stworzyły prawdziwe dzieło zniszczenia

Chiny opracowały wyrzutnię amunicji krążącej ASN-301, czerpiąc lekcję z wojny na Ukrainie

Chińska armia zaprezentowała znaczące wzmocnienie swojego arsenału w postaci wyrzutni amunicji krążącej ASN-301, która to została zamontowana na ciężarówce FAW MV3 6×6. Nie jest to jakkolwiek nowy rodzaj uzbrojenia, bo wieloprowadnicowe wyrzutnie są już znane militarnemu światu od wielu dekad, ale samo to, że Chiny zastąpiły tradycyjne pociski specjalnymi dronami, wynosi pomysł na zupełnie nowy poziom zaawansowania. Normalnie bowiem jednorazowe drony kamikaze wprawia się w ruch specjalnymi wyrzutniami, a Chiny postanowiły to zautomatyzować i przyspieszyć. Tak oto powstał mobilny system zdolny do wystrzeliwania sześciu sztuk amunicji krążącej, który łączy w sobie szybkość, precyzję i wszechstronność wymaganą we współczesnym polu walki.

Czytaj też: Zmienili wojnę raz na zawsze. Chiny stworzyły sprzęt, który zajdzie za skórę Amerykanom

Wyrzutnia jest kompatybilna z amunicją krążącą (inaczej dronami kamikaze) ASN-301, znaną również jako Norinco JWS-01 lub Feilong 300A. Ten rodzaj bezzałogowców latających został zaprojektowany do misji tłumienia i niszczenia systemów obrony powietrznej przeciwnika (SEAD/DEAD). Podczas lotu może rozpędzić się maksymalnie do 220 km/h i pokonać dystans do 288 kilometrów, angażując finalnie cel z wykorzystaniem wybuchowej głowicy bojowej, której zasięg rażenia wynosi aż 20 metrów.

Czytaj też: Strzela, jak AK-47, ale odrzut go nie dręczy. Chiny zmienią tą bronią cały świat dronów wojskowych

Innymi słowy, chińska armia otrzymała możliwość masowego wystrzeliwania do sześciu dronów ASN-301 w krótkim czasie. Nie jest to jednak pierwsza tego typu wyrzutnia na świecie, bo musimy pamiętać, że Rosja opracowała swój system Multiple Launch Drone System (MLDS), który może rozmieścić roje dronów Lancet, czyli również rodzaj amunicji krążącej. Sam wzrost znaczenia amunicji krążącej w strategiach wojskowych jest zauważalny na całym świecie, a słynne Shahed-136 czy Switchblade to tylko wierzchołek góry lodowej broni tego typu. Trudno się t

Czytaj też: Niewidzialne samoloty wojskowe. Chiny zrewolucjonizowały właśnie lotnictwo

Amunicja krążąca oferuje ekonomiczne i skalowalne rozwiązania w zakresie rozpoznania w czasie rzeczywistym i precyzyjnych ataków. Ich prostota konstrukcji pozwala na masową produkcję, co czyni je idealnym narzędziem do przełamywania obrony przeciwnika. Mobilne platformy startowe, takie jak chiński FAW MV3 czy izraelski system PULS, zapewniają szybkie rozmieszczenie, co jest kluczowe w czasach, kiedy nad polem bitwy może krążyć cały rój dronów, wyszukujący kolejne cele do zniszczenia.