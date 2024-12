Tego jeszcze nie było! Clevo wypuści laptopa ze 192 GB RAM

Jeśli wierzyć przeciekom, laptop Clevo zapowiada się doskonale nie tylko ze względu na ilość RAM. W jego specyfikacji znajduje się procesor graficzny RTX 50, procesor Arrow Lake-HX,18-calowy wyświetlacz z rozdzielczością 4K oraz porty Thunderbolt 5 i dwa Ethernet.

Gamingowy Clavo może rządzić na rynku

Laptopy gamingowe mają zwykle wręcz mordercze specyfikacje i nie inaczej będzie tym razem. Producent laptopów Clevo podobno przygotowuje się do debiutu zupełnie nowego, wydajnego 18-calowego modelu na targach CES 2025. IT Home informuje, że informator ujawnił specyfikacje nowego laptopa, który podobno ma opcje procesora Arrow Lake-HX 55 W, ogromny, 18-calowy ekran i obsługuje do 192 GB pamięci.

Konkretne warianty procesora Arrow Lake HX nie zostały wymienione, ale specyfikacje ujawniają, że laptop będzie działał na „platformie Arrow Lake HX 55W”, więc możemy się spodziewać, że będzie kompatybilny z dowolnym procesorem mobilnym Arrow Lake HX firmy Intel o TDP 55 W lub niższym. Clevo również poszło na całość w konfiguracji pamięci, oferując cztery gniazda DDR5 SODIMM, obsługujące prędkości pamięci do DDR5-5600.

Platforma GPU rzekomo będzie składać się z płyty Nvidia GN22, zasilającej jeden GPU. Nic dziwnego, że plotkuje się, że GN22 będzie mobilną platformą płyty zasilającej mobilne wersje procesorów graficznych Nvidia z serii RTX 50.

Pamięć masowa składa się z czterech gniazd PCIe M.2, z których jedno działa z prędkością PCIe 5.0, a pozostałe z prędkością PCIe 4.0. Ten 18-calowy laptop Clevo jest prawdopodobnie jednym z pierwszych laptopów obsługujących dyski SSD PCIe 5.0 – co możliwe dzięki zaktualizowanemu układowi Arrow Lake I/O firmy Intel. Wszystkie cztery gniazda M.2 obsługują powszechnie przyjęty format M.2 2280.

Jak wspomniano, specyfikacja wyświetlacza obejmuje 18-calowy panel z wąską ramką. Będą dwie opcje rozdzielczości – 4K i 1440p. Zazwyczaj wyświetlacz o wyższej rozdzielczości jest flagową wersją, ale istnieje szansa, że opcja 1440p może być lepsza dla graczy, jeśli oferuje wyższą częstotliwość odświeżania i lepsze czasy reakcji. Ekran będzie również natywnie obsługiwał G-Sync, zapewniając graczom obsługę adaptacyjnej częstotliwości odświeżania.

Interfejsy to dwa porty USB 3.2 Gen 2, dwa porty Thunderbolt 5, jeden mini-DisplayPort, jeden HDMI, dwa porty Ethernet RJ-45 i pojedyncze wejście DC do ładowania. Co ciekawe, dwa porty Thunderbolt 5 rzekomo pochodzą bezpośrednio z oddzielnych procesorów graficznych Nvidia, a nie z procesora Arrow Lake lub samej płyty głównej. Sugeruje to, że Nvidia integruje obsługę Thunderbolt bezpośrednio z procesorami graficznymi serii RTX 50, co stanowiłoby jedną z najważniejszych aktualizacji I/O dla procesorów graficznych od lat. Złącza HDMI i DisplayPort są również zasilane wyłącznie przez oddzielny procesor graficzny.

Oczekuje się, że ten nowy, potężny 18-calowy Clevo zadebiutuje na targach CES 2025 , na których prawdopodobnie zostaną ogłoszone karty graficzne Nvidia z serii RTX 50.