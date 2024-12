Niezwykłe podobieństwo dwóch czarnych dziur. Astronomowie odkryli uniwersalny wzorzec

Sagittarius A*, supermasywna czarna dziura w centrum naszej galaktyki, od lat fascynuje naukowców. Dzięki badaniom prowadzonym przez współpracę Teleskop Horyzontu Zdarzeń (EHT) dokonano kolejnego przełomu: udało się zaobserwować silne, uporządkowane pola magnetyczne w jej otoczeniu. To odkrycie nie tylko rzuca nowe światło na naturę czarnych dziur, ale także wskazuje na pewne uniwersalne mechanizmy działania tych kosmicznych gigantów. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

W 2022 r. świat obiegło pierwsze zdjęcie Sagittarius A*, wykonane przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń. Ta czarna dziura, znajdująca się około 27 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, jest ponad tysiąc razy mniejsza i mniej masywna od znanej czarnej dziury w galaktyce M87*. Mimo tych różnic, struktury ich pól magnetycznych okazują się zaskakująco podobne.

Czytaj też: Potrójna czarna dziura przeczy zdrowemu rozsądkowi. Ten obiekt podważa ustalenia na temat czarnych dziur

Nowe obrazy Sagittarius A*, wykonane w świetle spolaryzowanym, pokazują wirujące pola magnetyczne w gorącej plazmie otaczającej horyzont zdarzeń. Te magnetyczne “linie siły” są kluczowe dla procesów akrecji – czyli wciągania materii przez czarną dziurę – oraz ewentualnego wyrzutu dżetów, strumieni wysokoenergetycznej materii wystrzeliwanej w przestrzeń kosmiczną.

Dr Sara Issaoun, astrofizyk z Smithsonian Astrophysical Observatory, mówi:

To, co widzimy, to silne, skręcone i uporządkowane pola magnetyczne blisko czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Podobieństwo między strukturą pól magnetycznych w Sagittarius A* i M87* sugeruje, że te procesy mogą być uniwersalne dla wszystkich supermasywnych czarnych dziur.