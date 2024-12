Google chce, żeby Chrome pomogło Ci w znalezieniu uczciwego sklepu

Nadchodząca funkcja w Google Chrome została wypatrzona przez użytkownika serwisu X o nicku “Leopeva64”. Obecnie jest ona w fazie rozwoju i nie jest dostępna. Ale użytkownicy przeglądarki mogą spodziewać się, że funkcja ta zostanie wprowadzona w jej przyszłej aktualizacji.

Jak Chrome pomoże w zakupach?

Nowe narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do podsumowania recenzji sklepu pochodzących z niezależnych platform. Ma to zapewnić użytkownikowi szybki wgląd w to, czy warto zaufać wybranemu sklepowi internetowemu. Według Leopeva64, dostęp do tej funkcji można uzyskać, przechodząc do opcji “Wyświetl informacje o stronie” na pasku adresu, a następnie klikając opcję “Recenzja sklepu” na dole listy.

Opis funkcji Google Chrome brzmi następująco: “Generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania recenzji z niezależnych witryn z recenzjami, takich jak Trust Pilot, ScamAdvisor, Google i inne”. Podobno wygenerowane przez SI podsumowanie z funkcji “Recenzje sklepu” będzie wyświetlane w dymku informacyjnym strony, oferując szybki wgląd w reputację sklepu i pomagając użytkownikom unikać potencjalnych oszustw i niskiej jakości zakupów.

fot.: Leopeva64

Zintegrowanie funkcji SI z przeglądarką Chrome jest zgodne ze strategią Google dotyczącą wykorzystania mocy SI, aby pomóc użytkownikom w usprawnionym dostępie do kluczowych informacji. Jak wypadnie nowość w praktyce – trudno to powiedzieć, jednak dla osób, które często robią zakupy online, może być bardzo przydatna.