Home Tech Po styczniowych targach CES zapragniesz nowego telewizora? HDMI w nowym wydaniu nadchodzi

Po styczniowych targach CES zapragniesz nowego telewizora? HDMI w nowym wydaniu nadchodzi

Wielkimi krokami zbliża się duża impreza dla fanów technologii, corocznie odbywająca się na początku stycznia w Las Vegas. Na targach CES będziemy również i my, a to konkretne wydarzenie jest zazwyczaj okazją do licznych premier sprzętowych, w tym wielu ze świata telewizorów. Ekscytująca nowość dotyczy tym razem aktualizacji standardu HDMI, która względem obecnej edycji wprowadza szereg usprawnień i w kolejnych miesiącach może przesądzić o wyborze nowego modelu. Ale nie tak prędko – rzućcie najpierw okiem na odbiorniki w swoim domu i sprawdźcie jaką wersję obsługuje Wasz telewizor. No właśnie.