Jak walczyć z wszechobecnym plastikiem? ING ma pomysł, a w ofercie banku debiutują nowe karty

Rozwiązanie wprowadzane przez ING Bank Śląski dla przedsiębiorców rozwiązuje w zasadzie kilka potrzeb. Fizyczna karta do firmowego konta wypycha portfel, gdzie zazwyczaj siedzi obok karty do konta prywatnego. Nie zawsze chce nam się wszędzie zabierać ze sobą portfel, ale to jeszcze najmniejszy problem. Zazwyczaj na wyrobienie nowej karty trzeba czekać i wtedy tracimy możliwość swobodnego operowania finansami. A gdyby tak pozbyć się tego kawałka plastiku na rzecz karty pozbawionej formy fizycznej i dostępnej z poziomu aplikacji?

Karta bez plastiku umożliwia płatności w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz wypłaty z bankomatów z funkcją zbliżeniową. Można ją zamówić dla kart do konta firmowego w PLN – Visa Business Zbliżeniowej i Mastercard Business Zbliżeniowej – czytamy na stronie ING Banku Śląskiego. Co więcej, taką kartę można zamówić i po aktywacji od razu z niej korzystać, podpinając np. do systemów płatności Apple Pay (iOS) oraz Google Pay (Android). Oczywiście numer karty, datę jej ważności oraz kod CVV2 można w dowolnym momencie podejrzeć z poziomu aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego banku.

Niedawno pisałem o podobnym rozwiązaniu zaproponowanym przez PKO BP (link wyżej). Wychodzi na to, że banki zaczynają dostrzegać potrzebę eliminacji plastikowych fizycznych kart na rzecz wirtualnych odpowiedników, zapewniając nie tylko większy komfort klientom. Chodzi też o stopniowe wyrabianie dobrych nawyków związanych z odpowiedzialnym używaniem plastiku. Wiem, brzmi górnolotnie, ale chciałbym w tym podejściu doszukać się również aspektu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Dla nieprzekonanych do nowego pomysłu ING Bank Śląski oferuje w dowolnej chwili możliwość wymiany karty bez plastiku na kartę fizyczną.