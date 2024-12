CD Projekt zawstydził Intela, który wydał kiepską poprawkę Arrow Lake

Mikrokod 0x114 dla procesorów Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) pojawił się online na Overclock.net. Intel sugerował, że ta poprawka rozwiąże znaczące luki w wydajności. Jak się jednak okazało, niewiele poprawił on wydajność, tak więc można powiedzieć, że wciąż oczekujemy na właściwą łatkę.

Co nie tak z Arrow Lake?

Czyżby Intel nie wiedział, co robi? Niekoniecznie. Mikrokod 0x114 został jak dotąd przetestowany przed premierą na płycie głównej ASRock Z890 Taichi OCF. Sami producenci płyt głównych nie wydali jeszcze oficjalnie tego mikrokodu, dlatego należy zaczekać, aż zostanie od oficjalnie wdrożony, a dopiero potem można będzie ocenić efekty jego działania.

Arrow Lake ma wady w swojej architekturze, przez co wydajność gier poważnie spada z powodu fatalnych cykli dostępu L3 – kontroler pamięci jest wyłączony w SoC Tile. Przecieki sugerują, że procesory Intel Core Ultra 300 lub Panther Lake mogą ponownie zintegrować IMC z CPU Tile. Niemniej jednak Intel przyznał się do tych problemów w zeszłym miesiącu i obiecał naprawić je do początku grudnia za pomocą aktualizacji na poziomie systemu operacyjnego i poprawek BIOS-u.

Intel twierdzi, że mikrokod 0x114 to kompleksowe rozwiązanie dla Arrow Lake. Skoro nie jest oficjalnie udostępniony, to skąd informacje o jego kiepskim działaniu? No cóż – wyciekł do sieci i został umieszczony na wspomnianej stronie Overclock.net, a kilka osób postanowiło go pobrać i przetestować. Jak zgłosił jeden z użytkowników, jego Core Ultra 9 285K – sparowany z ASRock Z890 Taichi OCF- odnotował 6% spadek wyników Cinebench R23 MT z powodu niskich prędkości taktowania.

Ale… wczoraj Cyberpunk 2077 otrzymał nową aktualizację, która zaoferowała do 33% lepszą wydajność na procesorach Intel Core Ultra 200S. Na tym samym forum użytkownik zamieścił link do dwóch testów porównawczych uruchamiających niestandardową scenę w Cyberpunk 2077 i stwierdził dodatkowy 3% wzrost FPS przy 10% niższym poborze mocy – czego prawdziwości nie możemy zweryfikować.

Producenci płyt głównych nadal oferują starszy mikrokod 0x113, poczekajmy zatem na oficjalną wersję, zanim wyciągniemy wnioski. Spodziewamy się wersji stabilnej lub beta aktualizacji BIOS-u za kilka dni.