Zagadkowe interakcje w nieznanym stanie skupienia materii. Fizycy dokonali szokującego odkrycia 

Zagadkowa ciecz spinowa została odkryta kilka lat temu, ale wciąż pozostaje wyjątkowo tajemniczym stanem skupienia materii. Wiadomo, iż w takich okolicznościach cząstki magnetyczne nie układają się w uporządkowany wzór, lecz utrzymują się we fluktuującym, splątanym stanie. Dzieje się tak nawet, gdy temperatura zostanie obniżona to wartości bliskich zera absolutnego, czyli najniższej możliwej spotykanej w całym wszechświecie.

W takich okolicznościach pojawiają się unikalne możliwości dotyczące poznawania tajemnic obejmujących oddziaływania między światłem i materią. O kluczowych postępach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w tej kategorii, członkowie międzynarodowego zespołu badawczego piszą na łamach Nature Physics. Jak podkreślają autorzy publikacji, udało im się zgromadzić dowody na występowanie kwantowej cieczy spinowej w materiale znanym jako pirochlorowy cynian ceru.

Prowadzone analizy umożliwiły określenie, w jaki sposób neutrony oddziałują ze spinem elektronu w pirochlorze pod względem magnetycznym. W ostatecznym rozrachunku doprowadziło to do uwiecznienia zbiorowych wzbudzeń spinów silnie oddziałujących z falami przypominającymi światło. Sukces w badaniach nastąpił dzięki wykorzystaniu spektrometru w Instytucie Laue-Langevin w Grenoble. Instrument ten umożliwił wykonanie obrazowania w ekstremalnie wysokiej rozdzielczości.

Kwantowa ciecz spinowa stanowiła obiekt zainteresowania międzynarodowego zespołu fizyków. Naukowcy dostrzegli w niej intrygujące interakcje na linii światło-materia

Spin jest właściwością elektronów spotykaną w mechanice kwantowej. Oddziaływania wielu elektronów sprawiają, że ich spiny ustawiają się w tym samym bądź przeciwnym kierunku. Ale mogą pojawić się zakłócenia wynikające z obecności struktur takich jak pirochlory. Fizycy określają to mianem frustracji magnetycznej, która w pewnych okolicznościach może prowadzić do powstawania kwantowych cieczy spinowych. Dzieją się wtedy rzeczy naprawdę niesamowite, ponieważ ​​elektrony tworzą superpozycję, za sprawą której występują korelacje przywodzące na myśl płyny między spinami elektronów. A wszystko to w ciele stałym, a nie cieczy!

Warto przy tym wyróżnić tzw. spinony, które powstają za sprawą rozszczepiania elektronów w ciałach stałych. A tak się składa, że w kwantowej cieczy spinowej oddziaływanie między spinonami jest opisywane w kategoriach wymiany kwantów podobnych do światła. Jest to intrygujące nie tylko z punktu widzenia dokonanego w fizyce przełomu, ale również potencjalnych korzyści, które może on za sobą nieść. Mówi się chociażby o przełomowych dokonaniach w odniesieniu do projektowania komputerów kwantowych.