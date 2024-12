Huragany światła na ratunek internetowi. Jak działa koncepcja fińskich naukowców?

O co dokładnie chodzi? Zacznijmy od tego, że obecnie mówimy o szkieletowej konstrukcji światłowodów, która świetnie sprawdza się w odniesieniu do przesyłania informacji na duże odległości i z wysoką prędkością. Przedstawiciele Uniwersytetu Aalto postanowili jednak pójść o krok (albo dwa) do przodu i przygotować się na długofalowe problemy. Ich zdaniem takie kable optyczne mogłyby jeszcze lepiej sprawdzać się w przesyłaniu danych.

Czytaj też: Niesamowity przełom w kwantowej technologii! Naukowcy odkryli, jak przechowywać informacje w jądrze atomu

Proponowane przez nich podejście jest określane mianem huraganów światła. Jego podstawę stanowi manipulacja nanocząsteczkami w polu elektrycznym, dzięki czemu dochodzi do powstawania tzw. kwazikryształów. W przypadku bardziej złożonych struktur wirów jest więcej, a członkowie zespołu badawczego postawili na metodę tworzenia kształtów geometrycznych przystosowanych do generowania dowolnego rodzaju wiru. Jak wyjaśniają, przeprowadzone badania wskazują na związek łączący symetrię i rotacyjność wiru.

Postępy w badaniach poświęconych tzw. huraganom światła mają być bardzo istotne dla technologii związanych z przesyłaniem informacji

O szczegółach swojego autorskiego podejścia piszą na łamach Nature Communications. Co istotne, kwazikryształ powstający za sprawą zastosowanej metody jest czymś spomiędzy porządku a chaosu. Do jego powstania doszło w toku eksperymentów mających na celu kontrolowanie 100 000 metalicznych nanocząsteczek. O tym, jak małe były te ostatnie, najlepiej świadczy fakt, że taka pojedyncza molekuła jest około 10-krotnie węższa od ludzkiego włosa.

Czytaj też: Generatywne AI i walka z dezinformacją? Amerykanie właśnie pokazali, jak tego nie robić

Jako że pole elektryczne ma punkty o wysokiej wibracji i punkty, w których można je określić mianem niemal martwego, to właśnie w ich obrębie wprowadzano nanocząstki. Dzięki temu możliwe było wybranie pola o właściwościach, które w największym stopniu będą nadawały się do zastosowań na potrzeby przesyłania informacji. Jeśli obecne szacunki się potwierdzą, to wdrożenie opisywanego rozwiązania mogłoby doprowadzić do zwiększenia ilości danych przesyłanych światłowodami o osiem do szesnastu razy. Ale zanim to nastąpi będzie trzeba potwierdzenia, że takie rozwiązanie ma rację bytu poza ścianami laboratorium.