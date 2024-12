Izraelski klejnot mórz i oceanów. Ponad dwie dekady oczekiwania zrobiły swoje

Korwety typu Reshef otworzą nowy rozdział w izraelskiej marynarce wojennej

Izraelskie Ministerstwo Obrony podpisało właśnie zupełnie nową umowę z Israel Shipyards, na mocy której stocznia zrealizuje budowę pięciu nowoczesnych korwet typu Reshef. Ten projekt to kluczowy moment w historii izraelskiej marynarki wojennej, bo wznawia on krajową produkcję okrętów bojowych po ponad dwóch dekadach przerwy. Innymi słowy, te nowe okręty nie tylko zmodernizują całą flotę, ale również wzmocnią lokalny przemysł obronny, zapewniając obywatelom Izraela setki miejsc pracy oraz przyczyniając się do krajowego rozwoju technologii.

Czytaj też: Nowa Tarcza Bliskiego Wschodu. Iran sprawił, że izraelska Żelazna Kopuła doczekała się konkurencji

Korwety typu Reshef zaprojektowano specjalnie po to, by zastąpić szybkie kutry rakietowe Sa’ar 4.5, które służą izraelskiej marynarce wojennej przez ponad 40 lat. Nowe okręty, większe i wyposażone w zaawansowaną technologię stealth, znacząco zwiększą przewagę Izraela na morzu. Zwłaszcza że będą wyposażone w zaawansowane systemy uzbrojenia, a w tym system obrony przeciwrakietowej Rafael C-Dome, pociski przeciwokrętowe Gabriel V oraz działo Leonardo OTO 76/62 SR. W zakresie napędu nie będzie jednak wielkiej rewolucji, bo Izrael postawi na sprawdzony system napędowy CODOG (Combined Diesel-Electric or Gas), który umożliwi efektywne realizowanie misji dalekiego zasięgu.

Czytaj też: Legendarne rozwiązanie z Izraela pojawi się w innym kraju. Testy już ruszyły

Pomimo niewielkiego zmniejszenia maksymalnej prędkości względem wspomnianych kutrów, okręty typu Reshef zaoferują niespotykaną dotąd wszechstronność i zdolności adaptacyjne – od operacji zwalczania okrętów podwodnych po działania związane z neutralizacją min morskich. Wszystko to w ramach inwestycji w wysokości 670 milionów dolarów, w ramach której okręty nie będą jednak w pełni produkowane lokalnie. Wiemy, że moduły kadłubów będą powstawać za granicą i zaangażują pewnego amerykańskiego producenta, co pozwoli wykorzystać środki z programu Foreign Military Sales (FMS) i obniżyć koszty. Samo wykończenie okrętów odbędzie się jednak lokalnie, co sprawi, że typ Reshef będzie owocem partnerstwa między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza korweta ma wejść do służby w 2027 roku.