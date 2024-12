Home Tech Ciemność widzę, widzę ciemność. W kalendarzu Google.

Ciemność widzę, widzę ciemność. W kalendarzu Google.

Ciemny tryb wyświetlania przyjął się znakomicie zarówno w systemach mobilnych, jak i tych dla pełnoprawnych komputerów – niektórzy użytkownicy nie wyobrażają sobie używania jasnego motywu i ja także zaliczam się do tej grupy. Niestety niekiedy aplikacje nie nadążają za trendami i po włączeniu biją po oczach jasnymi kolorami, odcinając się od reszty systemu. Kalendarz Google także zaliczał się do tej grupy – do niedawna