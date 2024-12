Kody QR w komunikatorze WhatsApp zyskają na użyteczności

WhatsApp – co w becie piszczy?

Nowości zostały zauważone w wersji WhatsApp beta for Android 2.24.25.7, która została udostępniona testerom przez Google Play Store. Część jej użytkowników zauważyła dostęp do kodów QR, pozwalających na szybkie udostępnienie kanału do przeglądania lub zaproszenia nowych użytkowników do dołączenia.

Aby uzyskać kod, należy przejść do kanału, a następnie skorzystać z opcji udostępniania z górnego paska aplikacji. Tam pojawia się możliwość wygenerowania kodu QR powiązanego z kanałem. Co można zrobić z takim kodem? Krótko mówiąc, wszystko. Przede wszystkim można z jego pomocą zapraszać ludzi spotkanych „na żywo” – znacznie łatwiej jest zaprosić na kanał kogoś, pokazując na ekranie kod, który sobie można szybko zeskanować, niż rozsyłać linki mailem lub przez wiadomości – jest to ogromne udogodnienie szczególnie w przypadku, gdy zapraszamy osoby, których danych nie mamy jeszcze zapisanych w kontaktach. Kod QR można zresztą rozesłać równie łatwo, jak link, albo wraz z linkiem – a niech zaproszony użytkownik sam wybierze sobie, jak mu łatwiej skorzystać z zaproszenia.

W przypadku kanałów o bardziej oficjalnym charakterze sensowne może być także umieszczenie tak stworzonych kodów QR na materiałach reklamowych lub wizytówkach, tak jak często się to robi kierując na stronę firmową.

Nowa funkcja wprowadzana jest falami – dostęp do niej w tej chwili ma ograniczona grupa testerów, przy czym w kolejnych dniach można spodziewać się, że do testów zaproszone zostaną kolejni użytkownicy, a docelowo w najbliższym czasie funkcja trafi także do kanału retail i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Zapewne wtedy także będą mogli z niej skorzystać użytkownicy iPhone’ów.