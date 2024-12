Na Księżycu sporo się dzieje. Tamtejsze uderzenia zarejestrowano na filmie, a astronomowie są w kropce

Takim mianem określa się rój meteorów, których szczyt aktywności nastąpił w ten weekend: w nocy z piątku na sobotę. Ziemia to tylko jeden z elementów takiego spektaklu, ponieważ sporo dzieje się też na Księżycu. Niedawno przekonał się o tym pewien obserwator Księżyca z Japonii, który nagrał zachodzące tam uderzenia i potwierdził się powstałymi materiałami.

Mówiąc dokładniej, Daichi Fujii uwiecznił rozbłyski meteorów uderzających w powierzchnię naszego naturalnego satelity 6 grudnia, 7 grudnia i 8 grudnia. Hobbysta nocnego nieba wykorzystał w tym celu kamery ustawione w celu monitorowania aktywności zachodzącej na Księżycu. Efekty tych działań możecie znaleźć poniżej:

https://twitter.com/dfuji1/status/1865775783123599690

Jak dodał sam zainteresowany, jasne meteory i kule ognia pojawiały się każdego dnia, podobnie zresztą jak błyski generowane za sprawą uderzeń w powierzchnię Księżyca. Jednocześnie istnieje szansa, że to wcale nie Geminidy, ale inne meteory stały za ostatnimi wydarzeniami, choć wydaje się to mało prawdopodobne. Wskazywałby na to kierunek, z którego nadlatywały te obiekty.

Niepasująca do koncepcji wydała się natomiast częstotliwość uderzeń w Księżyc, ponieważ nawet podczas maksimum przelotów Geminidów można byłoby się spodziewać średnio mniej niż jednego takie uderzenia dziennie. Ale rzeczywistość uwieczniona przez japońskiego astronoma była zgoła odmienna.

Rozbłyski zaobserwowane na Księżycu prawdopodobnie stanowią efekt uderzeń meteorów z roju Geminidów w jego powierzchnię

W 2015 roku przedstawiciele NASA zaprezentowali informacje dotyczące obserwacji uderzeń Geminidów w Księżyc. Jak się okazało, w 2006 roku uwieczniono 19 takich zjawisk, natomiast cztery lata później – 21. Średnio 55% wszystkich kolizji zaobserwowanych na Księżycu w 2010 roku powiązano z Geminidami.

Na długiej liście różnic między Ziemią a Księżycem bez wątpienia należy wymienić obecność atmosfery. Na Srebrnym Globie w zasadzie jej nie ma, co ma ogromne przełożenie na zachowanie obiektów uderzających w naszego naturalnego satelitę. Nieszczególnie tracą one prędkość, co ma miejsce na Ziemi, gdzie atmosfera jest stosunkowo gęsta. W efekcie ciała pokroju meteorów docierają w całości do powierzchni, uderzając w nią i wytwarzając widoczne z daleka rozbłyski.