Klawiaturę Bluetooth z panelem słonecznym? Lenovo mówi: a czemu nie?

Według przecieków informacji ujawnionych przez popularnego informatora technologicznego Evana Blassa, Lenovo pracuje nad samoładującą się klawiaturą Bluetooth, która potencjalnie mogłaby wyeliminować kłopoty związane z ładowaniem lub wymianą baterii.

Lenovo może zabłysnąć

Chociaż przeciek nie ujawnia żadnych szczegółów technicznych, Blass sugeruje, że klawiatura może pobierać energię ze światła słonecznego i otoczenia. Jak widać na powyższej grafice, będzie miała smukłą konstrukcję z niskoprofilowymi nasadkami klawiszy i dwie wersje kolorystyczne – białą oraz czarną z zielonymi akcentami. Duży, czarny pasek u góry, będzie najwyraźniej działał jako panel słoneczny do ładowania urządzenia. Sądząc po trzech dedykowanych przyciskach Bluetooth nad klawiaturą numeryczną, klawiatura będzie również oferować łączność bezprzewodową z maksymalnie trzema urządzeniami.

Plotka głosi, że Lenovo zaprezentuje zestaw podróżny SI, a klawiatura będzie jednym z jego elementów. Oprócz niej będzie oferować także opaskę na nadgarstek w stylu smartwatcha, słuchawki douszne TWS i wisiorek z aparatem. Prawdopodobnie wszystkie będą korzystać z jednego etui ładującego. Ponadto zestaw może zawierać większe urządzenie z portami Ethernet i USB, choć jego przeznaczenie jest obecnie nieznane. Oczekuje się, że zestaw podróżny SI połączy się ze smartfonami, oferując ulepszoną wydajność dla użytkowników.

Czytaj też: Test Lenovo Yoga Slim 7 Gen 9 15 Aura Edition – mocarny ultrabook w bardzo dobrej cenie

Co ciekawe, firma Lenovo zaprezentowała podobną koncepcję w styczniu na targach CES 2024, pokazując bezprzewodowy zestaw klawiatury i myszy mechanicznej, który łączył ruch mechaniczny z energią słoneczną, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię. Oczekuje się również, że firma zaprezentuje ThinkBook Plus Gen 6 Rollable na targach CES 2025. Według wczesnych przecieków samego Blassa laptop, będzie miał zwijany wyświetlacz, który rozszerza się z 14 cali do 16,7 cala w pionie, przekształcając się w ekran zorientowany pionowo. To rozszerzenie jest kontrolowane za pomocą skrótu klawiszowego klawiatury lub gestu. Plotki głoszą, że laptop będzie napędzany procesorem Intel Core Ultra 7, któremu towarzyszy 32 GB pamięci RAM, i zawiera dedykowaną jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) dla ulepszonych możliwości SI.