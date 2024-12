Magnetyczny biegun północny zadziwia zachowaniem. Od tysięcy lat nie poruszał się w ten sposób

Oczywiście nie musi to oznaczać, że chodzi o pierwsze takie zjawisko w historii Ziemi. Badania geologiczne w tym zakresie są dość nową dziedziną – po prostu dopiero od niedawna naukowcy dysponują odpowiednio zaawansowanymi narzędziami. Przedstawiciele British Geological Survey dodają, iż biegun magnetyczny zmierza w kierunku Rosji, lecz dzieje się to w tempie niższym od dotychczasowego.

Czym w ogóle jest magnetyczny biegun północny? Najłatwiej można tak opisać punkt na Ziemi, w którym linie pola magnetycznego naszej planety tworzą kąt 90 stopni z powierzchnią. Takie bieguny magnetyczny tworzą się w obecności mieszanki metali znajdujących się pod powierzchnią Ziemi. Ich udział w naszym codziennym funkcjonowaniu jest zaskakująco rozległy, ponieważ odnoszą się chociażby do działania systemów GPS.

Informacje o tym, że magnetyczny biegun północny przesuwa się w kierunku Syberii w szybkim tempie sięgają lat 90. ubiegłego wieku. Właśnie wtedy pojawiły się doniesienia o wyjątkowym przyspieszeniu tego zjawiska. Z kolei wcześniej, w latach 1600–1900, zachodziło ono zdecydowanie wolniej. To ze względu na fakt, że roczne przesunięcie wynosiło około 10 kilometrów. Z czasem wartość ta wzrosła jednak do aż 55 kilometrów!

Magnetyczny biegun północny nieustannie się przemieszcza. Tempo tego zjawiska jest zmienne, a w ostatnich latach różnice były wyjątkowo dynamiczne

W 2019 roku szacowany wynik opiewał na 35 kilometrów rocznie, a teraz mówi się około 50 kilometrach. Zmiany są więc wyjątkowo dynamiczne, a jakby tego było mało – biegun magnetyczny przemieścił się już za północ geologiczną, gdzie nie było go od tysięcy lat. Z tego względu zaobserwowany fenomen wzbudza wiele emocji, choć oczywiście nie musi zwiastować jakichkolwiek apokaliptycznych wydarzeń czających się tuż za rogiem.

A skąd te zmiany? Chodzi o zachowanie ciekłych metali głęboko pod powierzchnią. Ich przepływ może powodować przesunięcie pola magnetycznego Ziemi. Przyspieszenie odnotowane w ostatnich latach prawdopodobnie było pokłosiem zmian w przepływie stopionego żelaza w okresie między 1970 a 1999 rokiem. Co ciekawe, w pewnym momencie bieguny magnetyczne (północny i południowy) mogą zamienić się miejscami, lecz do realizacji tego zadania potrzeba od 100 000 do 1 000 000 lat.