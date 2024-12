Sonda dostrzegła na Marsie maszynę. Eksperci z NASA zidentyfikowali ten obiekt

Jak sugerują naukowcy, chodzi o lądownik Insight, którego misja dobiegła już końca. Co ciekawe, nawet po jej zakończeniu wspomniany pojazd okazuje się wyjątkowo cenny dla ekspertów próbujących dowiedzieć się jak najwięcej na temat Marsa. Jedną z kwestii, na temat których naukowcy zbierają informacje, jest to, jak pył gromadzi się na powierzchni InSight.

To, co po nim pozostało, zostało uwiecznione z dużej wysokości za pośrednictwem instrumentów znajdujących się na wyposażeniu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Ingrid Daubar z Brown University dodaje, iż śledząc procesy prowadzące do osadzania się pyłu na powierzchni lądownika ona i jej współpracownicy mogą charakteryzować mechanizmy prowadzące do tego efektu.

InSight został umieszczony na powierzchni Marsa w listopadzie 2018 roku. Kluczową częścią jego misji miało być zbieranie informacji na temat wewnętrznej struktury Marsa i procesów geologicznych. Poza tym naukowcy chcieli dowiedzieć czegoś na temat ewolucji termicznej i chemicznej Czerwonej Planety, co miało doprowadzić do stworzenia obrazu tego obiektu na przestrzeni milionów lat.

Sonda MRO dostrzegła na powierzchni Marsa lądownik InSight. Jego misja zakończyła się dwa lata temu, a na przestrzeni miesięcy pojazd pokrył się grubą warstwą pyłu

Cztery lata eksploracji Marsa doprowadziły do zdecydowanego poszerzenia wiedzy na temat tej planety. Kluczowym aspektem tej misji było historyczne wykrycie trzęsienia ziemi na Czerwonej Planecie. Łącznie InSight zarejestrował natomiast 1319 wstrząsów spowodowanych aktywnością sejsmiczną oraz uderzeniami kosmicznych skał.

Ostatecznie misja łazika zakończyła się w grudniu 2022 roku. Źródłem problemów okazało się nagromadzenie pyłu na panelach słonecznych. W konsekwencji InSight utracił możliwość komunikowania się z Ziemią. W pewnym momencie warstwa osadów stała się na tyle gruba, że pojazd wtopił się w otoczenie. Analizując tempo gromadzenia pyłu oraz konsekwencje tego zjawiska inżynierowie będą mogli lepiej przygotować się na kolejne tego typu przedsięwzięcia.