Windows 11 na niewspieranej maszynie? Microsoft… chętnie pomoże

Jak zapewne każdy pamięta, od września Microsoft wrzuca banery do systemu Windows 10, zachęcające do jego zmiany na Windows 11. Jeśli masz starszą maszynę, która nie spełnia minimalnych wymagań “jedenastki”, Microsoft rekomenduje nowy komputer. Jednak rozumie również, że wiele osób tego nie zrobi, ponieważ wolą trzymać się tego, co mają. Dlatego pomoże im w instalacji Win 11.