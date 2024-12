Bank Millenium wprowadzi zmiany, dzięki którym będzie bezpieczniej

Millenet Banku Millenium – będzie bezpieczniej, a zalogujesz się prościej

Bank Millenium w procesie logowania używa Millekodu, hasła oraz dodatkowego zabezpieczenia w postaci konieczności podania wybranych znaków z identyfikatora, którym może być PESEL, NIP lub nr dowodu osobistego. Choć wydaje się to dość bezpieczną metodą, strony udające banki mogą przez odpowiednie modyfikowanie zapytania próbować zgromadzić pełne dane o dodatkowym identyfikatorze, by w ten sposób uzyskać dostęp do konta.

Nowa metoda, którą Bank Millenium wkrótce wdroży, ma być nie tylko prostsza, ale i bezpieczniejsza. Podczas logowania trzeba będzie bowiem podać Millekod, wpisać hasło, a następnie potwierdzić logowanie w aplikacji mobilnej lub przy pomocy kodu wysłanego w wiadomości SMS na urządzenie autoryzacyjne klienta. Przeniesienie końcowego etapu logowania na inne urządzenie znakomicie utrudnia przejęcie konta przez niepożądane osoby.

Bank ostrzega przed stronami, które udają Millenet oraz przypomina, w jaki sposób można rozpoznać, że strona nie jest oryginalną stroną Millenium. Także informacja o nadchodzących zmianach rozsyłana jest wyłącznie bezpiecznymi kanałami, poprzez powiadomienia w aplikacji bankowej i wiadomości w bankowości elektronicznej. Aby dodatkowo poprawić poziom bezpieczeństwa, po pierwszym etapie logowania będzie wyświetlany dodatkowy obrazek, wybrany przez klienta, potwierdzający autentyczność strony – jego brak lub nieprawidłowa forma powinny być dla użytkownika sygnałem alarmowym.