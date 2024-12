Home Moto Nam Izera nie wyszła, ale na Białorusi musiała. Rusza masowa produkcja BelGee EX50

Nam Izera nie wyszła, ale na Białorusi musiała. Rusza masowa produkcja BelGee EX50

Jeśli Ojciec Narodu (Alaksandr Łukaszenka) coś powie, to tak ma być. Kto wie, może gdyby takiego stanowczego gospodarza mieć u nas, to by nam ta Izera wyszła? A tak, to tylko pozostaje zazdrościć, bo u naszych sąsiadów na wschodzie lada moment ruszy faktyczna produkcja “białoruskiego samochodu elektrycznego”. Jest on co prawda w porównywalnym stopniu białoruski, jak polska miała być Izera, ale mniejsza o większość, bo w porównaniu do naszego – po prostu go zrobili i on istnieje. Elektryczny BelGee EX50 to crossover wzorowany na modelu Coolray od chińskiego giganta Geely. No i co, nie wstyd nam teraz?