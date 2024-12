Polacy mogą zazdrościć. Niemiecki rząd da swoim obywatelom zielone światło

Niemiecka rewolucja solarna, czyli czego brakuje polskim właścicielom fotowoltaiki

Ogłoszona w Niemczech nowelizacja pozwoli właścicielom paneli słonecznych z magazynami energii na wyjątkową elastyczność. Będą mogli zarówno przekazywać zgromadzoną energię do krajowej sieci energetycznej, jak i ładować magazyny energią z tej samej sieci – wszystko to bez utraty dostępu do obecnych dotacji. Rząd federalny zatwierdził już 454-stronicową nowelizację, a prawo jest obecnie na ostatniej prostej. Minister gospodarki Robert Habeck dąży bowiem do uzyskania zgody parlamentu jeszcze przed nadchodzącymi wyborami.

Czytaj też: Bezprzewodowe przesyłanie prądu, czyli jak Armia USA chce osiągnąć niemożliwe

Zmiany te są przełomowe, ponieważ około 1,6 miliona domowych systemów magazynowania energii w Niemczech, o łącznej mocy 13 gigawatów, jest obecnie ograniczonych do magazynowania energii słonecznej wyprodukowanej przez własne instalacje fotowoltaiczne wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Dotychczasowe przepisy ograniczały więc pełne wykorzystanie potencjału tych systemów na szerszym rynku energii. Co więcej, pozwalały jedynie na magazynowanie zielonej energii bez ryzyka utraty stawek taryfowych. Jednak te ograniczenia zniechęcały operatorów do uczestnictwa w wirtualnych elektrowniach lub innych rynkowych działaniach, ponieważ wiązały się z dużym ryzykiem finansowym.

Proponowana zmiana wprowadza system ryczałtowego rozliczania, umożliwiając prywatnym systemom magazynowania energii oddawanie energii do sieci. Wynagrodzenie za tę energię będzie ograniczone do 300 kilowatogodzin na kilowat mocy szczytowej (kWh/kWp) rocznie. Taki system, oparty na wydajności, uprości proces pomiarowy i zachęci do szerszego uczestnictwa w rynku energii. Nowe regulacje mają nie tylko rozszerzyć limity rynkowe dla mniejszych systemów, ale także uprościć dostęp do rynku.

Czytaj też: Więcej pieniędzy za nadwyżki prądu. Nowe przepisy dla właścicieli paneli

Przykładowy bateryjny magazyn energii / źródło: UniEnergy Technologies, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Pozwolenie systemom magazynowania energii na bardziej swobodne funkcjonowanie na rynku umożliwi znacznie lepsze wykorzystanie ich potencjału. Zmiany te otwierają także możliwości generowania dodatkowych dochodów przez systemy magazynowania oraz pojazdy elektryczne z funkcją ładowania dwukierunkowego. Ta zmiana legislacyjna wpisuje się też w szersze cele Niemiec dotyczące transformacji energetycznej, w tym osiągnięcia neutralności węglowej do 2045 roku.

Czytaj też: Tradycyjne baterie się chowają. Ten akumulator jest nasycony prądem niczym mityczny artefakt

Z kolei w Polsce regulacje dotyczące magazynowania energii elektrycznej, a w tym energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych, zostały zaktualizowane w lipcu 2023 roku poprzez nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Na ich mocy obecnie prosumenci w Polsce mogą magazynować nadwyżki wyprodukowanej energii na własne potrzeby, ale możliwości oddawania zgromadzonej energii z magazynów do sieci elektroenergetycznej są ograniczone. W praktyce oznacza to, że nadwyżki energii mogą być przechowywane w magazynach energii do późniejszego wykorzystania, ale bez możliwości ich sprzedaży lub oddania do sieci na zasadach komercyjnych.