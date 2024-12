GeForce NOW: promocje na abonamenty, pojawia się Indiana Jones

W zeszłym tygodniu Nvidia ogłosiła promocje z okazji Black Friday. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, toteż pojawia się nowa okazja do zaoszczędzenia bez wyrzeczeń. Tym razem wynosząca aż 50% zniżka będzie obejmować pierwszy miesiąc abonamentu w planach Ultimate lub Performance. Promocja obowiązuje do 30 grudnia włącznie.

GeForce NOW – dobra cena za najlepsze gry

Co dają abonamenty Ultimate oraz Priority? Oba pozwalają skorzystać ze wszystkich technik RTX w obsługiwanych tytułach. Możesz podziwiać możliwości dawane przez technologie Nvidia, w tym ray tracing. Grę Indiana Jones i Wielki Krąg można strumieniować w rozdzielczości 4K i 120 kl./s korzystając z serwerów klasy GeForce RTX 4080! Oczywiście ten tytuł to nie wszystko. W tym tygodniu chmurę zasilają poniższe gry:

Path of Exile 2 (od 6 grudnia w Steam oraz Grinding Gears)

JR EAST Train Simulator (Steam)

JR EAST Train Simulator Demo (Steam)

W następnych grudniowych tygodniach możemy liczyć na kolejne tytuły. Będą to m.in. NieR:Automata (Steam) oraz NieR Replicant ver.1.22474487139… (Steam), a także remastery Legacy of Kain Soul Reaver 1&2. Jak grać – to na najlepszych ustawieniach, a takie właśnie zaoferuje GeForce NOW. Warto skorzystać z promocji i już dzisiaj zapewnić sobie perfekcyjny gaming najwyższej klasy!