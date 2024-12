Pierwsza taka turbina na świecie zmienia przyszłość energetyki wiatrowej

Chińska firma MingYang Smart Energy oficjalnie uruchomiła OceanX, przełomową platformę wiatrową, która od teraz dostarczy energię do 30 000 gospodarstw domowych rocznie. Turbina o imponującej mocy 16,6 MW jest zainstalowana na pływającej platformie 70 km od wybrzeży Guangdong w południowo-wschodnich Chinach.

Pierwsza podwójna turbina wiatrowa już na chińskich wodach

OceanX to nie tylko największa na świecie turbina (219 m wysokości i 369 m rozpiętości) tego typu, ale również przykład innowacyjności w projektowaniu elektrowni wiatrowych. Jej unikalna konstrukcja w kształcie litery “V” pozwala na jednoczesne działanie dwóch turbin MySE8.3-180 o łącznej mocy 16,6 MW. To pozwala na roczną produkcję 54 milionów kWh energii, co wystarczy, by zasilić ok. 30 000 gospodarstw domowych w regionie.

Zastosowanie systemu z dwiema turbinami wiązało się z niespotykanymi dotąd wyzwaniami, którym MingYang stawił czoła dzięki pewnym innowacjom projektowym. Firma wykorzystała przeciwbieżne łopatki i przeprowadziła dogłębną analizę w celu optymalizacji swoich działań.

Taka turbina, umieszczona u wybrzeży Chin, może dostarczyć energię dla 30 tys. domów rocznie

Dwie turbiny OceanX są zsynchronizowane, aby działać na tej samej częstotliwości i pracować jak “lustra”. W ten sposób zwiększa się prędkość wiatru w tym obszarze, co dodatkowo wspomaga konwersję energii przez turbiny. Zgodnie z informacjami MingYang, projekt poprawił generację energii o 4,29 proc. w porównaniu z pojedynczą turbiną, która mogłaby przeszukać podobny obszar.

OceanX wykorzystuje również jednopunktowy system cumowniczy, który wymaga, aby system okablowania miał większy zakres ruchu. MingYang przezwyciężył to dzięki konstrukcji kabla, która eliminuje połączenia i poprawia wydajność systemu, odporność na korozję i bezpieczeństwo. Fundamenty platformy wykonano z ultrawydajnego betonu o wytrzymałości 115 MPa, co zwiększa trwałość i odporność na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak tajfuny. Platforma ta może działać na większych głębokościach (do 45 m), co pozwala na lepsze wykorzystanie mocniejszych i stabilniejszy wiatrów z dala od wybrzeży.

OceanX jest również całkowicie autonomiczna – może działać w trybie off-grid dzięki systemom samodzielnego startu, które pozwalają jej generować energię nawet w izolacji. Firma z siedzibą w Zhongshan w Chinach po raz pierwszy ujawniła swoje plany budowy turbiny dwugłowicowej w 2020 r., kiedy zbudowała prototyp w skali 1:10. Wtedy wielu sądziło, że to tylko szalony pomysł, który nie ma szans na realizację.

Pływające turbiny, takie jak OceanX, są odpowiedzią na ograniczenia konwencjonalnych farm wiatrowych – zarówno pod względem lokalizacji, jak i wydajności. Wraz z rosnącymi wymaganiami energetycznymi i dążeniem do redukcji emisji dwutlenku węgla, rozwój tej technologii staje się kluczowy. OceanX reprezentuje kolejny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości, wykorzystując potencjał morza w sposób dotychczas niewyobrażalny.

Wprowadzenie OceanX wpisuje się w światowy trend rozwoju pływających farm wiatrowych. Europejskie inicjatywy, takie jak Hywind Scotland czy Kincardine w Wielkiej Brytanii, już pokazują, że technologia ta może przyczynić się do znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej. Chiny, będące liderem w budowie infrastruktury wiatrowej, stawiają na innowacyjność, a OceanX to przykład ich ambicji w tej dziedzinie.