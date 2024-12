One UI 7 oficjalnie. Samsung przedstawia wizję przyszłości dla urządzeń Galaxy

Jeszcze większa kontrola i personalizacja

One UI 7, tak jak wcześniej donoszono, dostaje unowocześniony interfejs, mający dostarczyć użytkownikom spójne doświadczenia na różnych urządzeniach Galaxy. Samsung uporządkował ekran główny, przeprojektował widżety One UI i dodał nowe opcje personalizacji takich obszarów, jak aplikacje i ekran blokady, dodając nowe funkcje, dzięki którym współpracują one ze sobą, dając kontrolę nad szczegółami i dostosowaniem urządzenia pod własne preferencje. Jest nowocześnie, prościej i bardziej intuicyjnie.

Zmiany objęły interfejs aparatu, byśmy mogli łatwiej obsługiwać zaawansowane ustawienia. Przeprojektowano przyciski, elementy sterujące i tryby, więc teraz można je szybciej znaleźć, za co odpowiada wyskakujące okno u dołu ekranu podglądu. Wszystko to usprawnia obsługę i zwiększa efektywność. W trybach Pro i Pro Video uproszczono też układ ustawień ręcznych, będziemy mogli skupić się na robieniu zdjęć czy nagrywaniu filmów bez zbędnych rozpraszaczy. Nowością w trybie Pro Video jest funkcja precyzyjnego sterowania zoomem, która umożliwia regulację prędkości zoomu, gwarantując płynne i profesjonalne przejścia.

Najnowsza generacja nakładki zapewnia też nową formę dostępu do Galaxy AI, opartą na systemie powiadomień, usprawniających komunikację i umożliwia łatwy dostęp do ekranu blokady. Pasek „Teraz” (Now Bar) przypomina Dynamic Island, wyświetlając dostępne opcje, takie jak Tłumacz, Muzyka, Nagrywanie, Stoper i inne, dzięki czemu mamy do nich natychmiastowy dostęp. Nie trzeba nawet odblokowywać urządzenia. Jak twierdzi Samsung:

Pasek ,,Teraz’’, który pojawi się w nadchodzących urządzeniach z serii Galaxy S, zrewolucjonizuje sposób korzystania z ekranu blokady, który będzie nadal rozwijać się w kierunku bardziej inteligentnych rozwiązań.

One UI 7 wprowadza ulepszoną sztuczną inteligencję

Z racji, że w tym roku Samsung, tak samo jak inni producenci, stawia na sztuczną inteligencję, to takich zmian również nie mogło tutaj zabraknąć. One UI 7 wprowadzi kolejne zaawansowane funkcje Galaxy AI, takie jak zwiększające produktywność, wszechstronne narzędzia wspomagające pisanie. Dzięki integracji z systemem operacyjnym AI OS użytkownicy mogą na przykład zaznaczać teksty bez potrzeby przełączania aplikacji. Nowość uzupełnia istniejące już narzędzia, takie jak podsumowywanie treści, sprawdzanie pisowni i gramatyczki czy automatyczne formatowanie notatek.

W ramach ulepszonej funkcji połączeń nakładka znosi kolejne bariery językowe i dostarczając transkrypcji rozmów w aż 29 językach (w tym po polsku). Podczas nagrywania rozmowy, transkrypcje tworzone są automatycznie, więc nie musimy już sami robić notatek.

Sztuczna inteligencja, która nas otacza, generuje również nowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i prywatności

Samsung nie zapomniał też o bezpieczeństwie i prywatności użytkowników sprzętów Galaxy, dlatego najnowszy interfejs One UI zapewnia wielowarstwową ochronę danych osobowych, przejrzystość i zintegrowane ustawienia bezpieczeństwa. Posłuży do tego m.in. Knox Matrix. Jest to rozszerzona ochrona użytkowników, wykorzystująca inteligentne monitorowanie zagrożeń w środowisku zintegrowanych urządzeń producenta i nie chodzi tu tylko o smartfony czy tablety, ale też o sprzęty AGD czy telewizory, których zabezpieczeniami będziemy mogli zarządzać z poziomu nowego pulpitu nawigacyjnego. W ramach usługi dostaniemy też nowe sposoby zarządzania tożsamościami, danymi uwierzytelniającymi oraz zabezpieczeniami tychże danych przy pomocy kluczy hasłowych.

Kolejną formą ochrony będzie ulepszona opcja maksymalnych ograniczeń, która już teraz pozwala zabezpieczyć się przed cyber zagrożeniami. Samsung doda do niej nowe funkcje, takie jak dodatkowa kontrola połączeń sieciowych – możemy zablokować usługi 2G i zapobiec przechwytywaniu danych w przypadku połączenia z potencjalnie niebezpiecznymi sieciami. Pozwoli to również na uniknięcie niezamierzonego automatycznego połączenia się z niektórymi sieciami Wi-Fi, choć wciąż w razie potrzeby będzie można uzyskać takie połączenie ręcznie.

Aktualizacja rozszerza pakiet maksymalnych ograniczeń (Maximum Restrictions) dla aplikacji Wiadomości (Samsung Messages) i Galeria (Samsung Gallery) – użytkownicy będą mogli usuwać dane o lokalizacji z udostępnianych zdjęć, będzie zapobiegać automatycznego pobieraniu załączników oraz blokować hiperłącza, podglądy i udostępnione albumy.

Ponadto użytkownicy sprzętów Galaxy zyskają możliwość blokowania połączenia przez post USB – gdy urządzenie jest zablokowane, możliwe będzie jedynie jego ładowanie. Pojawia się też nowy system instalacji, by uchronić nas przed złośliwymi aplikacjami z niebezpiecznych źródeł. Samsung wzmacnia też ochronę przed kradzieżą, dostępną w nowym Androidzie, by jeszcze trudniej było złodziejowi wykorzystać ukradzione urządzenie.

One UI 7 – pierwsza wersja beta

Wraz z oficjalnym przedstawieniem nowości przygotowanych w nakładce, Samsung ogłosił również rozpoczęcie testów beta. Pierwsza testowa wersja One UI 7 beta zostanie udostępniona 5 grudnia, w pierwszej kolejności dla urządzeń z serii Galaxy S24 w Polsce, Niemczech, Indiach, Korei, Wielkiej Brytanii i USA. By wypróbować to, co gigant przygotował, należy dołączyć do programu testowania wersji beta w aplikacji Samsung Members.

Oficjalna wersja interfejsu będzie natomiast dostępna wraz z nadchodzącymi urządzeniami z serii Galaxy S, czyli serią Galaxy S25, mającą podobno zadebiutować na początku stycznia.