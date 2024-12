Home Tech Orange zachęca do abonamentów 5G – nawet pół roku za darmo na start

Orange zachęca do abonamentów 5G – nawet pół roku za darmo na start

Okres świąteczny to intensywny okres dla operatorów telekomunikacyjnych i świetny moment na zachęcenie użytkowników do związania się z operatorem na dłużej. Orange zachęca do przejścia na abonament, oferując do 6 miesięcy abonamentu za darmo, ale to nie jedyne korzyści.