Panasonic prezentuje monitor LED o przekątnej 110″

Panasonic LED TL-110AD12AW to wyjątkowy sprzęt na nietypowe potrzeby

Sensem tworzenia tak dużych monitorów jest obsługa wszelkiego rodzaju dużych pomieszczeń – sal wykładowych, akademickich, konferencyjnych, korporacyjnych. Posiada rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli i jasność 700 nit, przy czym dzięki technologii APL automatycznie dobierana jest jasność i moc w zależności od miejsca instalacji. Każdy z pikseli to dioda SMD 3-w-1, a odległość pomiędzy nimi wynosi 1,27 mm. Monitor przystosowany jest do pracy ciągłej 24/7.

Panasonic LED TL-110AD12AW został wyposażony w gniazda na moduły Intel SDM, co pozwala na integrację z różnymi wyspecjalizowanymi usługami i serwisami AVoIP. Terminal przyłączeniowy wyposażony został w 3 gniazda wejściowe HDMI i jedno wyjściowe, analogowe wejście i wyjście audio jack 3,5 mm, cyfrowe wejście i wyjście SPDIF, port USB 3 typu A, RJ45 i… port RS232 DSUB9. Dzięki możliwości konfiguracji z pomocą protokołu IP, monitor jest łatwy w zarządzaniu.

Czytaj też: Ten obiekt wysyła w kierunku Ziemi dziwne sygnały. Ludzkość miała z nim do czynienia prawie tysiąc lat temu

Jak przystało na profesjonalne rozwiązanie, nowy Panasoinic LED TL-110AD12AW to nie tylko duże możliwości – ponieważ ekran musi być zdolny do pracy ciągłej, monitor został wyposażony w technologię zapobiegającą wypalaniu się i automatyczną korekcję, zapewniającą stałą wysoką jakość obrazu. Przedni dostęp do ułatwia wymianę uszkodzonych elementów i serwisowanie, a zdalny monitoring stanu urządzenia pozwala na zaplanowanie konserwacji z wyprzedzeniem.

Monitor dostarczany jest do użytkownika w stanie częściowo zmontowanym, co ułatwia szybkie uruchomienie i konfigurację. Zamówić go będzie można od 1 kwartału 2025 roku.