PIT rozliczany z telefonu? To będzie prawdziwa rewolucja, a ja nadal nie mogę w to uwierzyć

W ciągu najbliższych miesięcy planujemy udostępnić użytkownikom serwisu e-Urząd Skarbowy nowe narzędzie w postaci aplikacji mobilnej, które umożliwi bezpieczne, szybkie i komfortowe załatwianie spraw urzędowych online. Aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy będziemy wdrażać w kilku etapach. Na początek udostępnimy konto osoby fizycznej i przeznaczone dla tego konta funkcjonalności – powiedział Marcin Łoboda w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Za pośrednictwem wspomnianej aplikacji będzie można też sprawdzać swoje dotychczasowe rozliczenia, uzyskiwać niezbędne zaświadczenia, a także podejrzeć dokumenty dotyczące podatków PIT, PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), SD (podatek od spadków i darowizn) oraz VAT.

Oczywiście składanie deklaracji PIT odbędzie się z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa i dopiero po potwierdzeniu tożsamości użytkownika. Docelowo aplikacja przejmie na siebie rolę punktu kontaktu z fiskusem, a więc za jej pośrednictwem będzie można załatwić dużo więcej urzędowych spraw, o ile zgodzimy się na e-Korespondencję. Dzięki przejściu na e-Korespondencję można wysyłać i odbierać dokumenty z urzędu skarbowego w formie elektronicznej. W ten sposób można m. in. bardzo szybko uzyskać zaświadczenie z urzędu czy złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej. Poza tym podatnicy mogą też bezterminowo gromadzić swoją korespondencję w jednym miejscu i mają do niej nieprzerwany dostęp – zapewnia Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Okazuje się, że od momentu udostępnienia tej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (lipiec 2022), zgodę na komunikację elektroniczną wyraziło prawie 2 mln osób, a liczba dokumentów wysłanych do podatników przekroczyła już 3,5 mln. Oczywiście adaptacja rozwiązań, które oferuje przeglądarkowa wersja e-Urzędu Skarbowego może chwilę potrwać, ale wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku do jednej z kluczowych funkcji dotyczących praktycznie każdego obywatela będzie można użyć zwykłego telefonu i aplikacji mobilnej. Nie będzie chyba przesadą nazwać taką nowość mianem rewolucji?