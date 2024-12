Dzięki tej aktualizacji Pixel znów będzie jednym z najlepszych fotograficznych smartfonów

Zmiany w aplikacji Aparat Pixel – powrót do sprawdzonego rozwiązania

Aplikacja sterująca aparatem fotograficznym w smartfonach Pixel to jeden z najlepiej przemyślanych programów do obsługi fotografii na Androidzie – a może nawet jest najlepszy. Jednak także i tutaj zdarzają się zmiany niekoniecznie udane – do takich należało usunięcie w wersji 9.1 z ekranu głównego aplikacji elementów sterujących balansem bieli, jasnością i cieniami. Oczywiście użytkownicy nie stracili możliwości sterowania tymi parametrami – po prostu dostęp do nich wymaga dodatkowego kliknięcia, żeby dostać się do menu z wyborem parametru do zmiany, no i dostępny w ten sposób jest jeden suwak na raz.

Google najwyraźniej jednak chce z tej zmiany się wycofać – jak poinformował na serwisie Reddit użytkownik Over_Firefighter_510, w aplikacji Pixel Camera 9.7 ponownie jest możliwość włączenia ręcznej kontroli w podglądzie: „Quick access controls: adjust white balance, brightness and shadows by tapping the viewfinder”.

Z kolei Android Police zauważyło dodatkowe zmiany, dotyczące użytkowników niedostępnych oficjalnie w Polsce smartfonów Pixel 9 Pro Fold i Pixel Fold – tam pojawił się tryb portretowy dwuekranowy, w którym podgląd zdjęcia jest dostępny zarówno na ekranie przednim, jak i głównym, pozwalając na podgląd zdjęcia dla osoby portretowanej lub użycie głównego aparatu do selfie. Kolejną zauważoną zmianą jest możliwość wykonywania zdjęć Ultra HDR za pomocą wbudowanego aparatu w aplikacji Instagram

Aplikacja Aparat Pixel (Pixel Camera) 9.7 rozsyłana jest do użytkowników etapami. W chwili, gdy piszę ten tekst, żadne z moich urządzeń aktualizacji jeszcze nie dostało.