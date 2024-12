Plus obniża ceny. Wybrane smartfony nawet o 50% taniej

Smartfony 50% taniej w Plusie na dobre rozpoczęcie 2025 roku

Nowy Rok to czas wielkich postanowień i zmian w życiu. Co prawda o wielu z nich zapominamy, jednak jeśli wśród waszych postanowień znajdzie się zmiana operatora, to Plus może być dla was świetną opcją. Zielony operator przygotował właśnie poświąteczną promocję, w ramach której osoby przenoszące numer do Plusa, będą mogły kupić wybrany smartfon nawet 50% taniej w ratach 0%. Obniżki mogą być różne, od 20 do wspomnianych 50%, a wszystko zależy od tego, na jaki abonament się zdecydujemy.

Do wyboru mamy trzy pakiety, a w każdym z nich nielimitowane połączenia, SMS-y oraz MMS-y:

L za 69 zł/mies. – tutaj klient otrzyma 120 GB internetu oraz zniżkę na smartfon wynoszącą aż 50%,

M za 59 zł/mies. – wybierając ten pakiet otrzymamy rabatem 50 GB oraz zniżkę na smartfon wynoszącą 30%,

S za 39 zł/mies. z rabatem, klient otrzyma 6 GB oraz 20% zniżki na smartfon.

Plus przygotował całkiem sporą ofertę, a na zachętę przedstawiamy kilka modeli ze zniżką 50%, które możecie zakupić, decydując się na plan L. W niektórych przypadkach oszczędność przekracza nawet 1500 złotych:

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB – 1599 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/mies., cena przed obniżką – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/mies., cena przed obniżką – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł); motorola edge 50 neo 12/512GB – 999 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies., cena przed obniżką – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies., cena przed obniżką – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł); realme 12+ 5G 8/256GB – 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies., cena przed obniżką – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies., cena przed obniżką – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł); Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB – 499 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 41,50 zł/mies., cena przed obniżką – 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999 zł).

Żeby zapoznać się z informacjami i warunkami promocji, zajrzyjcie na stronę plus.pl/taniej, gdzie możecie również przejrzeć inne modele, które znalazły się w promocji. Oprócz wyżej wymienionych dostępne są też urządzenia, oferowane w ramach poprzednich akcji, takie jak HONOR 90 5G 8/256GB, Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB oraz realme 12 Pro 12/256GB 5G.