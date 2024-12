Home Tech O POCO X7 wiemy już niemal wszystko. Warto na niego czekać

POCO szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego interesującego modelu, tym razem z serii X. POCO X7 ma przed nami coraz mniej tajemnic i trzeba przyznać, że zapowiada się świetnie, zwłaszcza jeśli smartfon będzie cechował się dobrym stosunkiem jakości do ceny, jak to ma miejsce w przypadku większości modeli tej submarki Xiaomi.