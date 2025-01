POCO X7 pojawi się już za kilka dni. Znamy jego cenę

Co zaoferuje POCO X7? Naprawdę sporo

W ostatnim czasie w sieci przybywa doniesień związanych z kolejną serią od POCO, która przyniesie nam dwa nowe modele – X7 i X7 Pro. Najnowszy przeciek przybliża nam szczegóły związane ze specyfikacją podstawowego smartfona z serii, a wcześniejsze rendery wskazują na spore zmiany w wyglądzie. POCO przyzwyczaiło nas do charakterystycznej, szerokiej wyspy z sensorami umieszczonymi po lewej stronie. Tak zresztą wygląda również model X6. Tymczasem jego następca zewie w tym projektem i zamiast tego postawi na konstrukcję do złudzenia przypominającą Redmi Note 14. Na renderach pokazano trzy wersje kolorystyczne — zieloną, srebrną oraz czarno-żółtą. Ekran ma też krzywizny, jak w Note 14 Pro.

Na tym te podobieństwa się nie kończą, bo jeśli wierzyć najnowszemu przeciekowi, będzie to właściwie kopia smartfona Redmi. POCO X7 zostanie wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K i płynnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. W okrągłym otworze z przodu znajdzie się 20-megapikselowy aparat do selfie. Tylna konfiguracja będzie natomiast obejmować moduł główny 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.5, OIS), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) o polu widzenia 120° oraz obiektyw do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4). X7 powinien też oferować funkcje aparatu oparte na sztucznej inteligencji, takie jak AI Image Expansion, AI Film i AI Erase Pro. Funkcje te stają się coraz bardziej powszechne w telefonach średniej klasy i mogą być pomocne w ulepszaniu zdjęć lub usuwaniu niechcianych obiektów z kadru.

Sercem urządzenia ma być układ MediaTek Dimensity 7300, sparowanym z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB pamięci masowej. Pojawi się tu również technologia wirtualnej pamięci RAM firmy Xiaomi, umożliwiająca rozszerzenie pamięci operacyjnej do łącznej pojemności 24 GB. Za zasilanie POCO X7 odpowie bateria o pojemności 5110 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 45 W. Przeciek wspomina też o certyfikacie TÜV Rheinland Eye Care, wodoodporności i pyłoszczelności IP68 oraz ochronie wyświetlacza Corning Gorilla Glass Victus 2.

Tymczasem POCO X7 ma być rebrandingiem Redmi Turbo 4, który dopiero czeka na swoją premierę. Ujawnił nam to niedawny raport, z którego wynika, że smartfon będzie wyposażony w 6,67-calowy panel LTPS OLED o płaskiej konstrukcji. Wyświetlacz będzie cechował się rozdzielczością 1,5K i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jego sercem będzie podobno układ Dimensity 8400 Ultra, czyli specjalnie zmodyfikowana wersja procesora, który swoją premierę zaliczy dopiero 23 grudnia. Na pokładzie znajdzie się maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. Nie zabraknie też ogromnej baterii 6550 mAh z ładowaniem 90 W. Niestety dotychczasowe wzmianki nie wspominają o aparatach.

Seria POCO X7 zapowiada się interesująco, a premiera powinna odbyć się już na początku przyszłego roku. Spodziewamy się więc, że w nadchodzących tygodniach dowiemy się kolejnych szczegółów na temat nadchodzących urządzeń.

[Aktualizacja] Poznaliśmy datę premiery serii POCO X7

Nie trzeba było długo czekać na oficjalne wieści. POCO ogłosiło, kiedy pojawi się nowa odsłona uwielbianej przez fanów serii X i stanie się to już na początku nowego roku, a dokładniej 9 stycznia. Co prawda jest to na razie data związana z indyjskim wydarzeniem, jednak wydaje się, że w podobnym okresie oba modele powinny zadebiutować też na innych rynkach.

Przy okazji do sieci trafiły też kolejne rendery, potwierdzające spore zmiany w designie nadchodzących modeli, a także utwierdzające nas co do tego, na jakich innych smartfonach będą one bazować. W przeszłości POCO X6 był niemal identyczny z Redmi Note 13 Pro, choć odróżniał je design. POCO X7 nie bawi się już w zmiany projektowe i będzie do złudzenia przypominał Redmi Note 14 Pro — w środku i na zewnątrz. POCO X7 Pro pojawi się natomiast jako przemianowany Redmi Turbo 4, który zaliczy swoją premierę w Chinach również na początku stycznia.

POCO X7 POCO X7 Pro

[Aktualizacja] Xiaomi zdradza coraz więcej szczegółów o nowym modelu POCO

Już za tydzień swoją premierę zaliczy seria POCO X7 i producent ujawnia kolejne elementy specyfikacji tych urządzeń. Tym razem potwierdzono obecność procesora Dimensity 8400 Ultra na pokładzie oraz baterię 6550 mAh. Model Pro z kolei dostanie pamięć RAM LPDDR5X, pamięć masową UFS 4.0, system HyperOS 2 i baterię 6000 mAh z ładowaniem z mocą 90 W. Wszystkie szczegóły poznamy oczywiście 9 stycznia, podczas premiery.

Z racji, że modele pojawią się najpierw w Indiach (a przynajmniej o tej premierze na razie wiemy), poznaliśmy też cenę wyjściową podstawowego X7 – ma być ona niższa niż 30 tys. rupii, co w przeliczeniu daje ok. 1450 zł. Oczywiście u nas ta kwota jeszcze urośnie przez podatki i inne opłaty, jednak nie powinna być dużo niższa. Warto jednak wspomnieć, że nie mamy pewności, czy to faktycznie regularna cena najtańszej konfiguracji, czy może kwota w ramach jakichś promocji na start itp.